ID.4 GTX: Volkswagen stellt erste Sportversion der ­E-Auto-Familie vor

Wolfsburg

Volkswagen will nach ID.3 und ID.4 die Modellvielfalt in der ID-Familie ausbauen – den Anfang macht mit dem ID.4 GTX das erste sportliche Spitzenmodell der vollelektrischen Baureihe. Vorgestellt werden soll es am 28. April. Das Kürzel GTX soll für die Performancemodelle der Elektroautos stehen und GTI-Flair in die Stromer-Sparte bringen.

Zusätzlicher Elektromotor für Allradantrieb und mehr Fahrspaß

Bei den GTX-Modellen sorgt ein zusätzlicher Elektromotor an der Vorderachse für Allrad-Antrieb. Das Aggregat soll auf maximale Effizienz ausgelegt sein und sich innerhalb weniger Millisekunden dazuschalten können, wenn sehr hohe Leistung oder starke Traktion gefordert sind. Im neuen Fahrmodus „Traction“ wird der zweite Motor permanent zugeschaltet. Damit auch sichtbar ist, dass damit besonders zügige Elektroflitzer unterwegs sind, die antriebsbedingt sowieso schon einen zügigen Antritt abliefern, soll es sportliche Designdetails und eine eigene Licht-Signatur geben.

„Die Buchstaben GT signalisieren schon seit Langem Fahrfreude,“ sagt Klaus Zellmer, Vorstand Marketing und Vertrieb der Marke Volkswagen. „Jetzt schlägt das X die Brücke zur Mobilität der Zukunft. Nachhaltigkeit und Sportlichkeit schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich intelligent.“

Die neue Produktmarke GTX soll der Unternehmensstrategie „Accelerate“ mehr Schub verleihen, welche die E-Offensive deutlich beschleunigen soll. Volkswagen will bis 2030 den Anteil reiner E-Autos in Europa auf 70 Prozent des Absatzes zu erhöhen und bis 2050 klimaneutral werden. Bis 2025 will der Konzern dafür rund 16 Milliarden Euro in E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung investieren. Schlüssel dazu sind zahlreiche neue ­E-Modelle. Nach ID.3 und ID.4 soll jedes Jahr mindestens ein neues E-Modell auf den Markt kommen. Nach dem allradgetriebenen ID.4 GTX soll in der zweiten Jahreshälfte der sportliche ID.5 folgen.

Neues Label: Das Kürzel GTX soll bei VW künftig für die sportlichen Modelle der ID-Familie stehen. Quelle: Volkswagen

Im Herbst soll mit dem ID.6 ein siebensitziges Elektro-SUV für den chinesischen Markt folgen und im Jahr 2022 dann mit dem ID.Buzz die Neuauflage der Markenikone Bulli folgen. Für das Jahr darauf hat VW den Aero B angekündigt, der mit bis zu 700 Kilometer deutlich mehr Reichweite als die bisherige Modelle bieten soll.

Von der Redaktion