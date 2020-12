Wolfsburg

Etwas mehr als zwei Monate hatte ich warten müssen, jetzt endlich kam der Moment: Ich konnte meinen brandneuen Volkswagen ID.3 in der Autostadt in Empfang nehmen. Der Startschuss, um die neue, digitalisierte und elektrische Mobilität, über die ich derzeit soviel schreibe, in der Praxis am eigenen Leib zu testen.

Dabei gehe ich was Praxiserfahrungen angeht ziemlich jungfräulich an die Sache heran. Meine Erfahrungen mit der neuen Generation von Fahrzeugen beschränken sich auf die Test-Veranstaltungen für Journalisten. Im privaten Bereich war ich bisher beinahe ausschließlich mit älteren Modellen unterwegs: Mein erstes Auto, ein Golf 3, fuhr ich beinahe 15 Jahre, danach folgte ein VW Bora – beide Wagen klassisch mit Handschaltung.

Digitales Bedienkonzept ist schnell verinnerlicht

Die Umstellung fällt dementsprechend groß aus. In den ersten Tagen wandert meine rechte Hand immer mal wieder in Richtung Mittelkonsole, um dort den Schaltknüppel vergebens zu suchen. Ansonsten geht die Anpassung für mich persönlich allerdings schnell. Die Bedienung des digitalen Cockpits habe ich nach kurzer Zeit verinnerlicht. Dabei hilft, dass ich den Home-Bildschirm individuell nach meinen Bedürfnissen anpasse. Das sorgt für Übersichtlichkeit. Denn auf den ersten Blick kann auch ich verstehen, warum das Bedienkonzept das ein oder andere mal kritisiert wurde. Im ersten Moment kann man sich erschlagen fühlen, doch die meisten der Funktionen braucht man eher selten. Die, die man regelmäßig verwendet, kann man sich bequem zurecht legen.

Auf der „Ehrenrunde“ auf dem Autostadt-Gelände teste ich den ID.3 schonmal auf den Fahrspaß. Quelle: Roland Hermstein

In Sachen Fahrkomfort liegen zwischen meiner alten „Möhre“ und meinem neuen ID.3 Welten. Die Fülle der Assistenzsysteme lässt mich entspannt hinter das Steuer steigen. In Sachen Fahrspaß hängt mein E-Flitzer den Vorgänger, trotz leistungsstarkem Motor und Turbolader, ebenfalls ab. Die explosive Beschleunigung führte bei den nach wenigen Tagen schon recht zahlreichen Beifahrern regelmäßig zu Begeisterung.

Das digitale Cockpit hat Redakteur Steffen Schmidt nach seinen individuellen Bedürfnissen angepasst. Quelle: Roland Hermstein

Fahrspaß und Neugier führten dann auch dazu, dass ich trotz Home-Office und Corona schon mehr Kilometer abgerissen habe, als es während einer normalen Arbeitswoche eigentlich der Fall gewesen wäre. Von den fast 400 Kilometern Akku-Ladung bei Abholung am Mittwoch sind am Montag nur noch knapp 100 über. Meine zu Beginn etwas sportlichere Fahrweise auf vielen Überlandstrecken wirkte sich dann doch aus, so dass die reale Reichweite ein gutes Stück unter den WLTP-Angaben liegt. Bei Stadtfahrten im Eco-Modus sank die „Tanknadel“ hingegen dank seichtem Segeln und Rekuperation deutlich langsamer.

Vorm erstem „Tanken“ ein leicht „mulmiges Gefühl“

Dennoch steht jetzt das erste „Tanken“ an – und das sorgt dann doch bei einem E-Anfänger wie mir für ein etwas mulmiges Gefühl. Wo werde ich Laden können? Und wie lange werde ich brauchen? Denn für den Praxistest habe ich mich bewusst dazu entschieden, die ersten Wochen auf eine Wallbox Zuhause zu verzichten. In meinem Heimatdorf fehlen zudem bisher öffentliche Ladesäulen. Meine „Tankfahrten“ werden mich also nach Wolfsburg führen. Ein erster Ladevorgang im neuen Edeka-Center in der Teichbreite brachte wegen Zeitmangels aber nur wenig. Knapp vier Prozent sprangen beim Boxenstopp während des 30-minütigen Einkaufs heraus. Der Vorgang selbst war einfach: Kabel aus dem Kofferraum, am Auto und an der Säule angestöpselt und schon geht’s los.

Zum Glück ist Wolfsburg im Vergleich zu anderen Kommunen mit Schnellladesäulen gesegnet. Doch an den meisten sind Ladekarten notwendig. Diese sollte man sich deshalb schnell bestellen, um zeitnah in den Genuss der gesamten Ladeinfrastruktur kommen zu können.

Beim ID.3 geschieht das schnell über die sowieso notwendige „We Connect ID.“-App, die man sich in den App-Stores runterladen kann. Für den Registriervorgang hole ich mich mir bei der Abholung in der Autostadt Hilfe. Das geht schnell und einfach. Genauso wie die Verbindung der App mit dem Auto, was gleich bei Fahrzeugübergabe erledigt wird.

Über die App kann man sich nun die Ladekarte bestellen. Ich erledige das gleich am Donnerstag. Vier bis fünf Tage später soll die Karte in meinem Briefkasten liegen – und damit dürfte dann auch das Laden mit weniger Planungsbedarf und Unsicherheit von der Hand gehen.

Von Steffen Schmidt