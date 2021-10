ID.3 soll China erobern: Volkswagen startet Auslieferungen 

Shanghai

Der ID.3 soll’s richten: Volkswagen hat den in Europa erfolgreichen ID.3 jetzt auch in China auf den Markt gebracht. Der erste Stromer auf Basis des MEB-Baukastens feierte seinen offiziellen Auslieferungsstart in Shanghai. Mit dem ID.3 will Volkswagen die Elektrifizierung im Reich der Mitte beschleunigen und sich mehr Anteile auf dem schnell wachsenden E-Auto-Markt sichern.

Nach den beiden E-SUVs ID.4 und ID.6 bietet Volkswagen auf seinen wichtigsten Einzelmarkt nun schon die dritte vollelektrische Modellreihe an. Zum Vergleich: In Europa sind derzeit nur der ID.3 und der ID.4 zu haben, in Nordamerika sogar nur letzterer. Das zeigt: Die Bedeutung des E-Autos-Marktes in China wächst, zudem sieht sich VW dort nicht nur der Konkurrenz durch Tesla, sondern vor allem auch schnell expandierender chinesischer Hersteller ausgesetzt.

Im September ist die Grenze von 10 000 Auslieferungen überschritten worden

Mit den Verkaufszahlen zeigt sich VW bisher dennoch zufrieden. China-Chef Stephan Wöllenstein sprach auf LinkedIn von einem soliden Wachstum und Roll-Out der ID.-Familie. Im September sei erstmals die Grenze von 10 000 Auslieferungen überschritten worden. Der ID.4 sei sogar das erfolgreichste Modell in seinem Segment.

VW-Chef Stephan Wöllenstein ist zufrieden mit einem „soliden Wachstum“. Quelle: Volkswagen

Neue Impulse vom europäischen Bestseller

Vom kleinen Bruder ID.3, einer „europäischen ID.Ikone“, wie Wöllenstein sagte, erwartet sich Volkswagen in China nun dennoch neue Impulse. Besonders hat der Autobauer das wichtige Kompaktwagensegment im Blick. „Wir sind nun in der Lage, einen großen Anteil des Marktes abzudecken“, freute sich Wöllenstein.

Die hohen Erwartungen kommen nicht von ungefähr. In Europa hat sich der ID.3 zu einem echten Bestseller gemausert. „150 000 Kunden haben unseren ID.3 in ganz Europa bereits seit Markteinführung 2020 bestellt. Diese Erfolgsgeschichte soll nun fortgesetzt werden“, schreibt VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer auf LinkedIn zum China-Start. Beim Marketing der ID.-Familie in China geht VW dabei neue Wege. Die Zahl der 60 bereits existierenden speziellen ID.-Showrooms soll bis Ende des Jahres auf 170 in rund 50 chinesischen Städten ausgebaut werden, kündigte Zellmer an.

VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer: „Erfolgsgeschichte soll fortgesetzt werden.“ Quelle: Volkswagen

Für große Stückzahlen ist VW in China jedenfalls immer besser gewappnet. So wurde gerade erst beschlossen, die Fahrzeugfabrik in Changsha schrittweise in eine reine E-Auto-Fabrik umzurüsten. Dafür nimmt Volkswagen rund eine Milliarde Euro in die Hand. Changsha wird nach Anting, Foshan and Hefei bereits die vierte Fabrik im Reich der Mitte sein. Das erste E-Auto soll 2024 in Changsha vom Band laufen. Schneller ist da die angeschlossene Batteriezellengfabrik mit einer Kapazität von jährlich 150 000 Einheiten, die 2023 die Fertigung aufnehmen soll.

Von Steffen Schmidt