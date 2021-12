Wolfsburg

Vorbei die Zeit in denen Software-Updates bei Volkswagen vor allem der Behebung von Fehlern dienten. Stattdessen werden die neuen ID.-Modelle immer mehr zum Smartphone und entwickeln sich mit jedem Update weiter. Mit der neuen Software 3.0 etwa erhalten ID.3 und Co. in Kürze erhebliche Upgrades in den Bereichen Ladeleistung und Reichweite.

Große Nutznießer sind die Besitzer von ID.-Modellen mit der großen 77-kwh-Batterie. Für diese Variante verspricht VW eine erhebliche Steigerung der Ladeleistung: Diese wird mit dem Update von 125 auf 135 kW erhöht – und zwar nicht als nur selten tatsächlich wahrgenommener Peak, verspricht VW. So sollen unter Idealbedingungen sogar noch deutlich mehr kW drin sein. Weil auch die programmierte Ladekurve durch das Update angepasst wird, können die 135 kW Ladeleistung zudem über längere Zeit gehalten werden.

Laden dauert 9 Minuten weniger

Das führt zu einer erheblichen Verkürzung der Ladezeit. „Von 5 auf 80 Prozent dauert der Ladevorgang nur noch 29 anstatt 38 Minuten“, erklärte eine VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. Bei den Modellen mit kleinerem Akku gab es ein ähnliches Update übrigens bereits. Mitte des Jahres erhielten wurden deren Ladeleistung von 100 auf 110 beziehungsweise sogar 120 kW erhöht. Weitere Updates sind laut Volkswagen zudem in Planung. Heißt: Das Ende der Fahnenstange ist damit noch nicht erreicht.

Die Ladezeit soll deutlich verringert werden. Quelle: Roland Hermstein

Mit der neuen Ladekurve bewegen sich die ID.-Modelle damit auf dem Niveau des Model 3 von Tesla. Einzig die GTX-Modelle von Volkswagen hängen in Sachen Ladezeit noch etwas hinterher. Weil deren Akku von einem anderen Hersteller geliefert wird, kommt das neue Update dort noch nicht voll zum Tragen.. Die Ladeleistung der GTX-Modelle liegt mach dem Update zwar mit 150 kW sogar höher, wird aber nur deutlich kürzer gehalten. Ein Ladevorgang von 5 auf 80 Prozent verkürzt sich deshalb lediglich von 38 auf 36 Minuten.

Reichweite wird vor allem im Winter gesteigert

Zum neuen Software-Paket 3.0 gehört zudem auch eine Reichweitensteigerung. Bis zu 50 Kilometer mehr sollen drin sein. Das schlägt sich vor allem im Winter nieder, wenn E-Autos besonders bei kurzen Strecken erheblich an Reichweite einbüßen. Grund dafür ist, dass der Akku mit hohem Energieaufwand vortemperiert werden muss, damit er optimale Leistung liefert. „Dieses Thermomanagement haben wir verbessert und damit auf das Kundenfeedback reagiert“, so der VW-Sprecher.

Das Vorhalten einer Ladekarte soll künftig entfallen. Quelle: Roland Hermstein

Für mehr Komfort beim Laden sorgt die sogenannte „Plug&Charge“-Funktion. Im Ladenetz der großen Partner wie Ionity, Aral, BP oder EON entfällt dann das Vorhalten der Ladekarte. Stattdessen erfolgen Authentifizierung und Abrechnung dann einfach per Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule über das Ladekabel. Heißt: Einfach Einstöpseln und los geht’s.

Over-The-Air-Updates ab März

Weitere Verbesserungen sollen das Lademenü im Fahrzeug betreffen. So sollen dort künftig dem Kunden mehr Informationen zum Ladevorgang geboten werden. Zudem, so der Sprecher, werde die Multi-Stop-Routenplanung verbessert. Der Fahrer kann künftig nicht nur wählen, welche Ladesäulenbetreiber er bevorzugt, sondern erhält auch Echtzeit-Informationen zu deren Belegungsstatus. Das sorge dafür, dass man immer auf der schnellsten Route unterwegs sei, so der Sprecher.

Während neu produzierte Fahrzeuge schon jetzt mit der neuen Software 3.0 vom Band laufen, müssen sich Bestandskunden noch ein wenig gedulden. Voraussichtlich ab März 2022 wird das Update-Over-The-Air auf die Fahrzeuge ausgespielt.

Von Steffen Schmidt