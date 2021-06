Wolfsburg

Erst sollten alle Dienstwagenberechtigten ID.3 und ID.4 fahren, jetzt dürfen sie nicht mehr: Das Unternehmen verzichte vorübergehend darauf, E-Fahrzeuge als Dienstwagen anzubieten, teilt Volkswagen jetzt mit. Als Grund nennt Volkswagen die hohe Kundennachfrage nach Fahrzeugen aus der ID-Familie.

Weltweit haben schon 100 000 Kunden einen ID.3 bestellt

Weltweit sei der ID.3 bis Ende Mai mehr als 100 000 mal bestellt werden, so Volkswagen. „In Märkten wie Österreich und der Schweiz war das Fahrzeug im April das meistverkaufte vollelektrische Fahrzeug.“ Allein in Deutschland seien bis Ende Mai von Käufern mehr als 55 000 ID.3 und ID. 4 bestellt worden – davon 16 000 ID.4, obwohl der erst seit wenigen Wochen offiziell auf dem Markt sei. In Schweden sei der ID.4 im Mai erneut das meistverkaufte E-Auto gewesen.

Elektro-SUV: Der ID.4 ist erst wenige Wochen auf dem Markt – und hat sich schon 16 000 mal verkauft. Quelle: Roland Hermstein

Was Volkswagen einen „Boom der vollelektrischen ID-Familie“ nennt, spüren viele Beschäftigte hautnah: „Um die vielen Bestellungen abzuarbeiten, läuft unser Werk in Zwickau unter Volllast – auf beiden Linien im Drei-Schicht-Betrieb“, betont ein Volkswagen-Sprecher. Rund 1000 E-Fahrzeuge würden dort täglich vom Band rollen, ab Sommer soll die Kapazität auf bis zu 1400 E-Autos pro Tag sein.

ID-Familie ist nicht mehr als Dienstwagen zu haben

Die Konsequenz: Volkswagen bietet ID.3 und ID.4 seinen Beschäftigten nicht mehr als Dienstwagen an, um die Lieferzeiten für Kunden „nicht noch weiter zu verlängern“. Die produzierten Einheiten sollen an Kunden verkauft werden und nicht länger in den Pool von Dienstfahrzeugen rollen. „Das ist ein super-positives Signal“, heißt es aus dem Volkswagen-Betriebsrat. Der Boom bei E-Autos sichere Arbeitsplätze bei Volkswagen.

Auch VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer gab sich vor wenigen Tagen vor der Presse optimistisch: „Wir sind aktuell sehr happy. Unser Ziel ist es, in 2021 insgesamt 450 000 Autos mit Stecker zu verkaufen – also vollelektrische und Hybrid-Fahrzeuge.“ Dazu passt eine weitere Meldung: Im Mai stand der e-Up in Deutschland noch vor dem ID.3 an der Spitze der Zulassungen der E-Fahrzeuge. Auch hier arbeite man mit Hochdruck einen hohen Auftragsbestand an. Es bleibt spannend bei VW.

Von Carsten Bischof