Wolfsburg/Molsheim

Die französische VW-Tochter Bugatti stellt wieder ein Auto der Superlative auf die Räder: In Molsheim beginnt bald die Fertigung von lediglich 30 Chiron Super Sport. Die Auslieferung des eleganten, 3,2 Millionen Euro teuren Hypersportwagens beginnt Anfang 2022. Bei der Entwicklung des Fahrzeugs war auch das Wolfsburger Bugatti-Team wieder beteiligt – das sich bereits um das legendäre Weltrekord-Auto gekümmert hat.

Der neue Bugatti Chiron Super Sport

Tiefliegende Front, spezielle Aerodynamik-Unterstützung an den Seiten und ein langes Heck. Schon auf den ersten Blick wird klar, dass der neue Bugatti Chiron Super Sport kompromisslos auf eine optimierte Aerodynamik ausgerichtet ist. Den neuen Hypersportwagen aus dem französischen Molsheim entwickelten die Ingenieure auf Topspeed, ohne dabei auf Luxus und Komfort zu verzichten. Bugatti-Präsident Stephan Winkelmann spricht vom „ultimativen Gran Tursimo“. Den ein W16-Zylinder-Motor mit 1600 PS auf bis zu 440 km/h beschleunigt.

Beim Chiron Super Sport sind viele Modifikationen notwendig

Dafür waren einige Modifikationen notwendig: Der Super Sport ist 23 Kilo leichter als der Chiron und hat eine geänderte Aerodynamik mit einer geänderten Front und einem rund 25 Zentimeter längeren Heck. Das Ziel: Das Fahrzeug wird auch bei höchsten Geschwindigkeiten auf die Straße gepresst und bleibt so auch bei Topspeed stabil in der Spur. Der Preis: Der Chiron Super Sport ist so kurvengierig und quer-dynamisch wie sein Schwestermodell Sport Pur. Auch das adaptive Fahrwerk wurde laut Winkelmann so optimiert, dass es im Millisekunden-Takt auf den Straßenbelag reagiert. Der Chiron Super Sport fährt auf Michelin-Reifen Pilot Sport Cup 2, die bis 500 km/h zugelassen sind.

Den Acht-Liter-W16-Motor überarbeitet Bugatti für den Chiron Super Sport grundlegend, die Leistung steigt um 100 PS auf 1.600 PS. Von 0 auf 200 km/h beschleunigt der Chiron Super Sport in 5,8 Sekunden, auf 300 km/h in 12,1 Sekunden. Von 0 auf 400 km/h beschleunigt der Chiron Super Sport zwölf Prozent schneller als ein Chiron.

Von Carsten Bischof