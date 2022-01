Wolfsburg

Die VW-Collegejacke setzt ihre Siegesserie fort: Zuerst verliebt sich Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian in sie, dann wird sie allein im Wolfsburger „Volkswagen Shop and more“ über 1000 mal bestellt – und jetzt hängt sie auch noch im „Wolfsburg Store“ am Bahnhof. Mal sehen, wie lange der Vorrat reicht...

Die VW-Collegejacke war schnell ausverkauft

Eigentlich gibt es die coole VW-Fan-Jacke schon eine ganze Weile, aber zum Hit hat sie erst Gunnar Kilian gemacht: Er postete ein Selfie auf LinkedIn von sich in seiner neuen Lieblingsjacke und löste damit einen wahren Hype um die Collegejacke aus. Daumen hoch aus der ganzen Welt, viele VW-Beschäftigte luden ebenfalls Fotos von sich und ihren Jacken hoch. Das Ergebnis folgte prompt: ausverkauft!

Werbung in den sozialen Medien: WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer (l.) und VW-Personalvorstand Gunnar Kilian präsentieren ihre VW-Collegejacken. Quelle: WMG/Volkswagen

Aber: Volkswagen-Beschäftigte konnten die Jacke online vorbestellen, und taten dies reichlich: Über 1000 Bestellungen muss allein der VW-Shop am Tor 17 bearbeiten. Kurz vor Weihnachten dann die frohe Botschaft: Es gibt wieder Collegejacken in den VW-Stores. Aber noch nicht in allen Größen. Sofort schwoll die Nachfrage nach den Jacken an, schnell war sie wieder Thema in den sozialen Medien.

Und bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG). Die hatte die Jacke zwar vorher schon im Programm, ebenso wie Merchandise-Artikel von VW, VfL und Grizzleys. Aber jetzt hat sie noch mal ein ganz großes Paket mit allen Größen von S bis XXL bekommen und gleich im „Wolfsburg Store“ am Bahnhof aufgehängt. Denn: „Die Collegejacke darf als aktuelles ’Must Have’ natürlich nicht fehlen und wird daher im Wolfsburg Store neben vielen anderen tollen Produkten angeboten“, findet WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Für ihn ist die VW-Collegejacke „auch ein sichtbares Bekenntnis zu Volkswagen“. Durch den Vertrieb im Wolfsburg Store „unterstreichen wir einmal mehr die enge Verbundenheit zwischen Volkswagen und der Stadt Wolfsburg.“ Damit nicht genug: Natürlich griff auch der WMG-Chef ins Regal und kaufte sich die schick-jugendliche Collegejacke. Der Beweis folgte prompt per Selfie auf Social Media.

Auch Bürgermeister Viereck ist begeistert

Er erntete Lob von höchster Stelle: „Die Jacke steht nicht nur Vorständen und Geschäftsführern sehr gut, sondern ist auch ein optisch schickes Bekenntnis zu Stadt und VW“, kommentierte Wolfsburgs Bürgermeister Ingolf Viereck auf LinkedIn. Und Gunnar Kilian? Der postete ebenfalls ein Foto, auf dem er in seiner Lieblingsjacke ins Büro kommt: „Die trage ich am liebsten!“ Wetten, der Kult um die VW-Collegejacke geht weiter?

Von Carsten Bischof