Home-Office bis Jahresende: VW verschärft Corona-Schutzmaßnahmen

Bisher ist Volkswagen in Deutschland vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Quote der infizierten Volkswagen Beschäftigten liegt mit 0,2 Prozent aktuell weit unter der Quote in der Bevölkerung. Dank der umfassenden Schutzmaßnahmen hat der Wiederanlauf der Werke nach dem Lockdown gut funktioniert. Und doch ist Vorsicht angesagt: Corona ist noch längst nicht vorbei, wie die aktuell auch in Wolfsburg wieder steigenden Infektionszahlen zeigen. VW zieht deswegen die Zügel wieder etwas an und verschärft die Sicherheitsmaßnahmen.

Oberstes Ziel bleibt es, Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren und Infektionsketten in den Werken zu verhindern, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und gleichzeitig die Aufrechterhaltung des Betriebs sicher zu stellen. Denn: Ein zweiter Lockdown hätte diesmal wohl auch für Volkswagen dramatische Folgen.

Mitarbeiter arbeiten bis Jahresende von zuhause aus

Zu den nun ergriffenen Maßnahmen gehört unter anderem die erneute Verlängerung der Home Office-Regelung. Beschäftigte, die mobil arbeiten können und deren Anwesenheit im Betrieb nicht zwingend erforderlich ist, arbeiten zunächst bis zum Jahresende weiter von zuhause aus. Zudem behält sich Volkswagen vor, diese Maßnahme zu verlängern, bis sich das Infektionsgeschehen wieder beruhigt.

In Sachen Veranstaltungen wurden die Hürden nochmals erhöht. Ab sofort dürfen Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen nur noch stattfinden, wenn sie von einem Mitglied des Top-Management-Kreises als zwingend erforderlich eingestuft und vom Gesundheitswesen genehmigt werden. Bislang lag die Obergrenze für Teilnehmer bei 15.

Die dritte Verschärfung betrifft die Dienstreisen. Diese sollen auf ein geschäftlich zwingend erforderliches Mindestmaß reduziert werden und sind nur mit aktiver Vorab-Genehmigung durch den Fachbereichsvorstand über das Travel Management System möglich. Das gilt auch für den Pendelbetrieb zwischen den Werks-Standorten. Stattdessen sollen die Mitarbeiter weiter auf Meetings in digitaler Form setzen. „ Skype und Teams zum Beispiel haben sich als technische Lösungen bewährt. Wir alle sollten sie weiter nutzen“, empfiehlt Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian.

Kilian appelliert: „Wer Symptome hat, soll sich testen lassen“

Im Konzernkrisenstab beobachte man die aktuelle Lage ganz genau. Zudem stehe man weiter mit der Bundes- und Landesregierung im engen Austausch. „Das hat sich bereits in der frühen Phase der Pandemie bewährt. Und so soll es auch in den nächsten Wochen und Monaten sein“, sagt Kilian. Auf diese Weise sei man bereit, auf aktuelle Entwicklungen schnell zu reagieren und die Schutzmaßnahmen bei Bedarf rechtzeitig weiter zu verschärfen.

Bisher habe sich das Krisenmanagement des Unternehmens bewährt. Der 100-Punkte-Plan helfe dabei, ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten und mit den eigenen Testkapazitäten in den Corona-Containern an den deutschen Werken sei es bisher möglich gewesen Infektionsketten zu vermeiden.

Der erfolgreiche Kampf gegen das Virus sei aber nur möglich, wenn alle Beteiligten mitziehen. Bisher hätten die VW-Beschäftigten sich sehr verantwortungsvoll verhalten. „Jetzt kommt es aber für uns alle drauf an, uns weiter konsequent an die Schutzmaßnahmen zu halten. Nicht nur zu seinem eigenen persönlichen Schutz, sondern auch, um andere zu schützen“ betont Kilian und appelliert an die Belegschaft: „Wer Erkältungs-Symptome bei sich spürt und schon am Arbeitsplatz ist, der soll sich umgehend testen lassen. Das hilft uns dabei, Infektionsketten früh zu erkennen und zu durchbrechen.“

Von Steffen Schmidt