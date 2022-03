Hilfe für Ukrainer: VW-Beschäftigte spenden 214.000 Euro in nur 24 Stunden

Wolfsburg

Das ist ein schöner Erfolg: Der Volkswagen-Konzern und der Konzernbetriebsrat haben die Belegschaften der Konzernmarken im Intranet zu Spenden an die UNO-Flüchtlingshilfe für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine aufgerufen. Innerhalb von 24 Stunden seien bereits 214.000 Euro zusammengekommen, berichtet Volkswagen. „Ich bin überwältigt von der großen Spendenbereitschaft“, sagte die Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Daniela Cavallo, am Donnerstagabend.

Viele Beschäftigte wollen spenden

Schon vor einigen Tagen hatte der Volkswagen-Konzern eine Million Euro an die UNO-Flüchtlingshilfe gespendet. „Doch das ist nur der Anfang“, betonte VW-Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian am Donnerstag. Denn: „Seit Beginn des Krieges wollen viele Beschäftigte ihre beeindruckende Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ebenfalls mit einer Spende zum Ausdruck bringen“, so Kilian. „Daher hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Welt- und Konzernbetriebsrat alle Voraussetzungen für eine Belegschafsspende für die UNO-Flüchtlingshilfe geschaffen.“

Auch er sei stolz auf die große Spendenbereitschaft der Beschäftigten des Volkswagen-Konzerns, so Kilian. Bei VW lebe man nach dem Konzerngrundsatz „Wir statt ich“. Das sieht die Betriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo ähnlich: „Ich bin froh, dass es nach den zahlreichen Solidaritätsbekundungen für die Ukraine in den vergangenen Tagen nun eine konkrete Möglichkeit bei uns zur Unterstützung gibt.“

Cavallo: Jeder Betrag hilft

Sie ruft alle Beschäftigen dazu auf, sich an der Belegschaftsspende zu beteiligen: „Dabei helfen uns alle Beträge – egal in welcher Höhe.“