Hilfe für Hochwasser-Opfer: VW startet Spendenaktion für Beschäftigte

Wolfsburg

Die Hochwasser-Katastrophe in Westdeutschland hat viele Opfer gefordert. Mehr als 170 Menschen haben in der Katastrophe ihr Leben verloren. Die Flut hat viele Häuser und Existenzen zerstört. Überlebende stehen vor dem Nichts. Volkswagen und der Volkswagen Betriebsrat haben deshalb eine gemeinsame Spendenaktion für Beschäftigte gestartet: Sie können den Opfern mit einer Spende an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) helfen.

Das DRK ist mit 3500 Helfenden vor Ort

Das DRK verwendet die Spenden für die Verteilung von Hilfsgütern sowie für medizinische Nothilfe vor Ort. Darüber hinaus werden Ausstattung und Versorgung für die 3500 Helferinnen und Helfer des DRK finanziert.

Daniela Cavallo, Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende, betont: „Wir sind alle tief erschüttert vom Ausmaß der Flut. Viele Menschen haben alles verloren. Die Volkswagen-Beschäftigten stehen an der Seite der Betroffenen.“ Sie rufe alle VW-Beschäftigten dazu auf, für die Betroffenen zu spenden. „Damit die Menschen in dieser Krise wieder Hoffnung schöpfen können.“

Spende kommt direkt bei den Flutopfern an

Auch Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian sagt: „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen der Opfer der Flutkatastrophe sowie allen Menschen, die von dem verheerenden Hochwasser betroffenen sind. In dieser Notsituation müssen und wollen wir den Menschen beistehen und sie unterstützen. Neben der Soforthilfe des Konzerns in Höhe von einer Million Euro möchten auch viele Kolleginnen und Kollegen den Betroffenen helfen. Die Spende an das Rote Kreuz sorgt dafür, dass die Gelder bei den Opfern der Flut ankommen.“

Das Unternehmen hatte bereits am Freitag erklärt, dass es eine Million Euro für die Sofort- und Nothilfe in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz spende. Die Mittel erhält das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das die Hilfe vor Ort organisiert.

Von Carsten Bischof