Heute vor 85 Jahren: Porsche stellt ersten Käfer her

Es war ein großer Tag in der Porsche-Villa am 3. Juli 1935: Größen des Reichsverbands der Automobilindustrie (RDA) waren in den Feuerbacherweg in Stuttgart geladen, um den Prototyp des ersten „ Volkswagen“ zu begutachten. Das Problem: Der heute als „Käfer“ bekannte Wagen wurde ausgerechnet bei dieser Präsentation vor 80 Jahren seinem späteren Ruf nicht gerecht. Der eingebaute „A Motor“ - ein Zweizylinder-Zweitakter mit 850 Kubikzentimetern - war nicht funktionstüchtig. Das von den Nazis „Kraft-durch-Freude-Wagen“ getaufte Auto lief nicht.

Trotzdem war das „Erste Treffen der Technischen Kommission“ kein Flop: Noch vor Kriegsbeginn wurde der unter dem Arbeitstitel V1 von Ferdinand Porsche für die Nazis entwickelte Volkswagen in Einzelstücken gefertigt - das V stand in diesem Fall nicht für Vergeltungswaffe, sondern für Versuchswagen. Bis Ende des zweiten Weltkrieges wurden etwa 630 Limousinen gebaut.

Das Werksfoto zeigt einen links Porsche Typ 60 (V2) und rechts einen Porsche Typ 60 (V1) bei einer Testfahrt an 1936. daneben stehen: Maria Reimspiess, Waltraud Reitz, Sybille Reitz, Herbert Kaes, Ferry Porsche und Wolfgang Reitz (l-r).

Nach Kriegsende ging der VW Käfer unter britischer Regie in Serie, wurde über die nachfolgenden Jahrzehnten zur Erfolgsgeschichte für Volkswagen - und zum Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder. Schon 1950 wurden knapp 82.000 VW Käfer gefertigt. Generationen von Deutschen zwängten sich für die Fahrt in den Urlaub in den buckligen VW - er lief und lief und...