Herbert Diess hält Online-Weihnachtsfeier für VW-Beschäftigte in China ab

Ni hao: Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess lud jetzt rund 1000 VW-Beschäftigte in China zu einer digitalen Weihnachtsfeier ein. Er wolle seinen „Experts“ im Reich der Mitte für ihre Arbeit danken. Auch VW-China-Chef Stephan Wöllenstein nahm an der Online-Feier teil.

Der chinesische Markt ist das wichtigste Absatzgebiet des VW-Konzerns

Seit vielen Jahren ist der chinesischen Markt für den Volkswagen-Konzern das wichtigste Absatzgebiet überhaupt. Überwiegend dort verdient der Konzern das Geld, das er dann woanders investieren kann. Umso bedeutender sei die Arbeit der Konzernbeschäftigten in China, so Diess. Auch wenn die Arbeit und vor allem der Arbeitsort den Mitarbeitern einiges abverlange.

Nicht nur, dass die Absatzzahlen seit Ausbruch der Corona-Pandemie in China eingebrochen sind. Auch die Elektro-Offensive mit der ID.-Familie läuft viel schleppender an, als die Konzernführung gedacht hatte. Hinzu kommt ein sehr striktes Pandemie-Management der chinesischen Regierung. Viele VW-Mitarbeiter, die in normalen Zeiten über die Feiertage nach Deutschland fliegen würden, blieben jetzt in China, so der Konzern-Chef. Denn im Extremfall würde bei einer Rückkehr bis zu vier Wochen Quarantäne drohen.

Statt Video für alle eine Online-Feier für China-Beschäftigte

Deshalb würden auch in diesem Jahr wieder viele Volkswagen-Beschäftigte Weihnachten und Neujahr fern der eigenen Familie feiern. Sie würden im Sinne des Unternehmens ein großes Opfer auf sich nehmen – dafür dankte Diess seinen Leuten vor Ort außerordentlich. Er habe sich bewusst gegen allgemeine Weihnachtsgrüße an die Belegschaft in Form eines Videos entschieden – das täten ja bereits die Marken-Chefs. Er wolle sich demonstrativ bei den Mitarbeitern bedanken, die den wichtigsten Markt bearbeiten – der VW-Familie in China.

Von Carsten Bischof