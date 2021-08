Herbert Diess: VW will das wertvollste Unternehmen der Welt werden

Wolfsburg

Bescheidenheit ist für VW-Konzern-Chef Herbert Diess anscheinend ein Fremdwort: Volkswagen will laut dem Vorstandsvorsitzenden nicht nur Weltmarktführer bei der Elektromobilität werden, sondern auch das wertvollste an der Börse notierte Mobilitätsunternehmen der Welt. Das sagt Herbert Diess jetzt in einem Interview mit der Fachzeitschrift „Auto Zeitung“.

VW investiert jährlich 2,3 Milliarden Euro ins einheitliche Auto-Betriebssystem

Aktuell ist der Konzern-Chef zufrieden: „Unser Aktienkurs hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt.“ Die Investoren würden sehen, dass der VW-Konzern die E-Mobilität „jetzt global ausrollen“ könne. Jetzt müsse VW beweisen, dass es auch in den Bereichen Software, Digitalisierung und autonomes Fahren ganz vorn dabei sein könne: „Wir investieren jährlich 2,3 Milliarden in CARIAD – dort wird ein einheitliches Betriebssystem für den Konzern entwickelt, das wir auf alle Marken ausrollen werden“, so Diess.

Für Herbert Diess führt an elektrisch angetriebenen Autos kein Weg vorbei: Der E-Antrieb sei „die beste und effizienteste Lösung, um Klimaziele zu erreichen. Wenn die Fakten so eindeutig sind, braucht es Technologieklarheit, um den Kunden Orientierung zu geben.“ Das E-Auto werde dem Verbrenner „in vielen Märkten, in denen es grünen Strom gibt, ökologisch, aber auch ökonomisch überlegen sein.“ Seine Prognose: 2030 werde VW in Europa 70 Prozent E-Autos vertreiben. Weltweit würden es 50 Prozent. Denn es werde weiterhin Märkte geben – etwa Indien und Brasilien -, in denen Verbrenner länger relevant sein werden.

Golf VIII ist in Sachen Digitalisierung „ein großer Sprung“

Die immer wieder vorgetragene Kritik am komplizierten – und durch Ablenkung von dem Geschehen auf der Straße gefährlichen – Bedienkonzept im neuen Golf VIII weist er zurück: „In der Digitalisierung haben wir mit dem Golf VIII einen großen Sprung gemacht.“ Man lerne durch Kundenfeedback viel hinzu: „Es ist wichtig zu verstehen, dass die Bedienarchitektur über den Lebenszyklus – also vielleicht sieben Jahre – funktionieren muss und viel noch sehr viel hinzukommen wird. Darauf ist der Golf vorbereitet, die Wettbewerber sind es nicht.“

Auch zum aktuellen Halbleitermangel äußert sich Herbert Diess: „Aktuell gehen wir davon aus, dass in den Sommermonaten die Versorgung mit Chips sehr angespannt bleiben, aber auch der Tiefpunkt der Versorgungskrise erreicht wird. Weitere Produktionsanpassungen sind jedoch nicht auszuschließen. Wir erwarten im zweiten Halbjahr für die Halbleiterversorgung eine Verbesserung.“ Priorität habe der Abbau von Kundenbestellungen – deshalb werde man in Wolfsburg durch Zusatzschichten im Werksurlaub rund 10 000 Golf-Modelle zusätzlich fertigen.

Von Carsten Bischof