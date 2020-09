Wolfsburg

Der Volkswagen-Konzern hat am Mittwoch seinen Ausblick für 2020 bestätigt und trotz der Corona-Pandemie die geplanten Zukunftsinvestitionen bekräftigt. „Sowohl 2019 als auch 2020 haben wir wesentliche Weichenstellungen zu einem führenden Anbieter elektrischer, digitaler Mobilität vorgenommen und wichtige Meilensteine erreicht,“ sagte Konzernchef Herbert Diess auf der virtuellen Hauptversammlung von Volkswagen.

„Der Umbau des Unternehmens wird von Corona nicht gebremst, sondern beschleunigt“, so Diess weiter. Der Konzern plant, bis 2024 insgesamt 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu investieren – mit dem Ziel, Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen zu werden. Dabei sei man markenübergreifend auf einem guten Weg, erklärte Diess.

Mit dem ID.3 und dem ID.4 habe die Kernmarke nun schon zwei E-Autos der neuen Generation auf dem Markt. Für den ID.3 liegen laut Dies bereits 30 000 Bestellungen vor. Die traditionsreichste Konzernmarke Skoda habe mit dem Enyaq gerade ihren ersten Elektro-SUV auf Basis des MEB vorgestellt und Seat baue mit der Submarke Cupra eine „elektrische und elektrisierende Marke“ auf. Das erste reine E-Fahrzeuge von Cupra ist der el-Born und soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. Die ambitioniertesten Ziele habe sich Porsche gesetzt. 2025 soll bereits jeder zweite verkaufte Porsche über einen Elektro- oder Hybridantrieb verfügen.

VW sieht sich besser vorbereitet als die Konkurrenz

„Der wahrscheinlich radikalste Wandel im Konzern vollzieht sich bei den leichten Nutzfahrzeugen in Hannover. Durch die Entscheidungen zur Ford-Partnerschaft, die Elektrifizierung des VW Bullis und die Vorbereitung auf autonome Personen- und Gütertransporte mit ArgoAI sind die Weichen gestellt“, sagte Diess. Bedeutend sei vor allem die Kooperation mit Ford, die Entwicklungskosten deutlich senke und beiden Partnern Skalenvorteile erschließe.

Diess sieht den Konzern im Hinblick auf die voraussehbare Verschärfung der CO2-Flottenziele besser vorbereitet als den Wettbewerb. „Zur Unterstützung des Green Deals der EU-Kommission müssen die Anstrengungen zum Umbau der Wertschöpfungskette allerdings nochmals verstärkt werden“, so Diess. Der schnellere Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen sei möglich.

Schwieriger und bedeutender als der Umstieg der Antriebsart sei allerdings der Wandel Volkswagens hin zu einem digitalen Tech-Konzern. „Viel weitreichender wird es sein, dass das Auto sich in den kommenden zehn Jahren zu einem vollvernetzten Mobilitätsdevice entwickelt. Volkswagen muss in der Lage sein, nicht nur die Transporthülle anzubieten, sondern auch das Gehirn, das das Fahrzeug mit Künstlicher Intelligenz sicher steuert“, bekräftigte Diess. Allein 14 Milliarden Euro fließen bis 2024 in den Aufbau der IT-Kompetenz und das autonome Fahren. Bis 2025 will VW den Eigenanteil der Software von 10 auf 60 Prozent steigern.

Umbau zum Digitalkonzern hat Priorität

Eine Schlüsselrolle kommt dabei der neuen Car. Software.Org und Audi zu. Diese entwickeln gemeinsam das neue Betriebssystem VW.OS, das erstmals im Projekt Artemis zum Einsatz kommen wird. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Elektroauto der nächsten Generation samt eigener Software. Diese soll später konzernweit ausgerollt werden. Schon im nächsten Jahr soll eine erste Vision des Fahrzeugs vorgestellt werden.

Was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, zeigte sich Diess zuversichtlich, in diesem Jahr trotz Pandemie noch schwarze Zahlen zu schreiben. In den ersten acht Monaten gingen die weltweiten Auslieferungen zwar um 21,5 Prozent zurück auf 5,6 Millionen Fahrzeuge (Vorjahr: 7,1). Dabei entwickelte sich der Konzern aber besser als der Markt und steigerte seinen globalen Marktanteil gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Die Premium- und Luxusmarken verzeichneten in der Krise geringere Rückgänge als die Volumenmarken und der Bereich Truck & Bus.

Volkswagen glaubt an schwarze Zahlen zum Jahresende

In China, dem größten Einzelmarkt des Konzerns, wurde mit 11,5 Prozent bis Ende August der geringste Rückgang verzeichnet. Rund jedes fünfte Neufahrzeug dort stammt von einer Konzernmarke. Den größten Rückgang musste der Konzern mit 30,9 Prozent in Westeuropa hinnehmen. Auch dort wurde jedoch der Marktanteil um 0,8 Prozentpunkte auf 23,7 Prozent ausgebaut.

Im September erwartet der Konzern Auftragseingänge und Auslieferungen über Vorjahr und geht für den weiteren Jahresverlauf von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends aus. Dementsprechend bestätigte Volkswagen sein Ziel, in der Summe aller Geschäftsteile profitabel zu bleiben und ein positives Operatives Ergebnis in 2020 zu erzielen. „Alle mittel- und langfristigen Prognosen sind weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und hängen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab“, schränkte Diess jedoch ein.

Auch den Aktionären geht die Corona-Krise nicht spürlos vorvei. Statt den ursprünglich vorgeschlagenen 6,50 Euro Dividende pro Stammaktie, gibt es für sie nur 4,80 Euro.

