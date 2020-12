Zwickau

„Würde die Mauer noch stehen, wäre der ganze Abschaum nicht hier“: Das ist nur einer der widerlichen Sätze, mit denen ein ägyptischer VW-Mitarbeiter im Werk in Zwickau von seinen Kollegen schikaniert worden sein soll. Der Hannoveraner, dessen Vertrag bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover nicht verlängert worden war und der deshalb nach Zwickau wechselte, erhob Ende November schwere Rassismus-Vorwürfe gegen die Belegschaft in Sachsen – sowie auch gegen seine Vorgesetzten und den Betriebsrat, die der Sache nicht nachgegangen sein sollen.

Volkswagen und der Betriebsrat hatten bereits klar Stellung bezogen. „Unternehmen und Betriebsrat dulden keine Diskriminierung und gehen entschieden gegen Fremdenfeindlichkeit vor“, hieß es in einer Stellungnahme. Jetzt melden sich auch die Kollegen des betroffenen Arbeiters zu Wort – allesamt ebenfalls aus Hannover nach Leipzig abgewandert und zum Großteil mit Migrationshintergrund. In einem offenen Brief auf der Internetseite der IG Metall zeigen sie sich solidarisch mit dem Betroffenen, berichten jedoch auch von gegenläufigen Erfahrungen aus Zwickau.

Anzeige

„Erschreckend, was dem Kollegen widerfahren ist“

„Wir finden es erschreckend was unserem Kollegen aus Hannover widerfahren ist. Es darf heutzutage nicht mehr vorkommen, dass Kolleginnen oder Kollegen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft, ihres Aussehens, der Frage, wen sie lieben, oder aus irgendwelchen anderen Gründen diskriminiert werden. Wir hoffen, dass die Schuldigen schnellstmöglich gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb appellieren wir, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit Diskriminierung zu kämpfen haben, sich mit ihrem nächsten Vorgesetzten in Verbindung setzen und die Schuldigen ausfindig machen“, heißt es zunächst in dem Brief.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann setzt der Erfahrungsbericht ein. Man sei aufgrund des fremdenfeindlichen Rufs, den Sachsen besitzt, zunächst mit einem „mulmigen Gefühl“ dorthin gewechselt. Im Großen und Ganzen sei man aber freundlich aufgenommen worden – sowohl im Werk, als auch in der Stadt. „Es gab aber eben auch Ausnahmen – genauso wie in Hannover“, berichten die Mitarbeiter und zeigen damit auf, das Rassismus leider überall vereinzelt zu finden ist.

Hannoveraner fühlten sich gut aufgehoben

Gerade die Kollegen im Werk hätten sich jedoch von Anfang an freundlich und zuvorkommend verhalten, ja sogar mitfühlend, was die schwierige Arbeitssituation mit Familie in Hannover und Job in Zwickau angeht.. „Einige sind uns aktiv entgegengekommen und suchten das Gespräch mit uns. Einige von uns wurden sofort als vollwertige Kolleginnen und Kollegen aufgenommen, die Arbeit wurde fair aufgeteilt. Die Zeit verging schnell und Freundschaften mit anderen Kollegen wurden geschlossen, die Stadt wurde erkundet. Es stellt sich bei vielen klar heraus, dass die Sachsen ja gar nicht so schlimm sind, wie in den Vorurteilen erzählt worden ist“, teilen die Beschäftigten mit.

Teilweise habe man sogar aufgrund der Pendler-Situation eine gewisse Sonderstellung genossen –und zwar im positiven Sinne. „Probleme wurden von den Meistern, Betriebsräten und anderen Vorgesetzten ungewöhnlich schnell gelöst. Wir wurden vor anstehenden Zusatzschichten gefragt ob wir die Wochenenden nach Hannover fahren oder lieber arbeiten kommen. Spätestens durch diese Gesten sind bei den letzten Kolleginnen und Kollegen aus Hannover die Bedenken und Ängste verschwunden. Wir möchten und für den tollen Empfang und das kollegiale Arbeitsklima bedanken“, heißt es in dem Brief.

Von Steffen Schmidt