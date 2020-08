Hannover

Über 100 ehemalige Mitarbeiter aus dem VW-Werk in Hannover klagen vor dem dortigen Arbeitsgericht auf Wiedereinstellung. Am Freitagmorgen fand in dem Prozess die erste Güteverhandlung statt. Doch eine Einigung ist nicht in Sicht. Die Fronten sind verhärtet. Die Kläger fahren in der Sache schwere Geschütze auf. Dass der Streit den Weg bis vor das Bundesarbeitsgericht gehen wird, scheint wahrscheinlich.

Die Geschichte hinter dem Prozess: Ende Mai verloren insgesamt 207 Werker ihre Jobs. Volkswagen hatte darauf verzichtet, ihre befristeten Verträge zu verlängern. Die Begründung: Mit dem Auslaufen der Amarok-Fertigung in Hannover, habe man keine Beschäftigung mehr für die Mitarbeiter. Die Betroffenen waren – vor ihrer befristeten Anstellung bei Volkswagen – bereits über die Autovision als Leiharbeiter im Werk Hannover angestellt. Viele von ihnen bereits seit mehreren Jahren.

Und genau an dieser Stelle setzen die Kläger nun an. Aus ihrer Sicht sehen sie im Auslaufen der Verträge einen Verstoß gegen das Leiharbeitergesetz vor. Die noch recht jungen Regelungen zum Schutz von Zeitarbeitern sehen vor, dass Leiharbeiter, die länger als 18 Monate von einem Arbeitgeber entliehen werden, automatisch von diesem übernommen werden müssen – und zwar samt eines dort üblichen Arbeitsvertrags. Auch eine Rolle spielt die gesetzliche Reglung zu befristeten Arbeitsverträgen. Diese dürfen – ohne ausreichenden Sachgrund – nur maximal auf zwei Jahre befristet sein.

Kläger sehen in Sonderregelung im Leiharbeitergesetz ein Verstoß gegen das Grundgesetz

Die Klägeranwälte sehen beides verletzt. Ihr erster Argumentationspunkt: Autovision und Volkswagen seien faktisch ein und dasselbe Unternehmen, die Mitarbeiter seien also bereits die gesamte Zeit über bei Volkswagen beschäftigt gewesen. Eine Befristung ohne zulässigen Sachgrund sei also nicht rechtens.

Ihr zweiter Punkt geht noch wesentlich weiter und richtet sich gegen ein Schlupfloch im Leiharbeitergesetz. Dieses erlaubt die Erhöhung der maximalen Entleihdauer bis zur Übernahme, sofern diese in den Tarifverträgen festgeschrieben ist. Bei der Autovision ist genau dies der Fall. Dort wurde die Entleihdauer im Einvernehmen mit der IG Metall auf drei Jahre angehoben. Die Klägerseite sieht genau in diesem Schlupfloch einen Verstoß gegen das Grundgesetz – eine hohe Hürde, aber auch diese könnte im Verlauf des Prozesses durchaus genommen werden.

Gericht will Entscheidung noch im Dezember fällen

Volkswagen hingegen beruft sich in seiner Argumentation genau auf diese Ausnahmeregelung. Die Mitarbeiter seien nur solange von Autovision ausgeliehen worden, wie es der im jeweiligen Fall gültige Tarifvertrag erlaubt hätte. Danach hätten sie einen befristeten Vertrag bei Volkswagen erhalten, der ebenfalls die Maximaldauer von zwei Jahren nicht überschritten habe. Auf alles was bei der Autovision geschehe, habe Volkswagen generell keinen Einfluss.

Wie das Gericht die Lage einschätzt, dass ließen die Richter am Freitag nicht durchblicken. In dieser Hinsicht wird man wohl auf den Kammertermin warten müssen. Dieser soll aber noch im Dezember stattfinden.

Bis dahin soll das „Klage-Wollknäuel“ etwas entwirrt werden. Bislang gibt es zahlreiche Einzelklagen, die Kläger werden dabei von unterschiedlichen Anwälten vertreten. Das Gericht regte an, diese zu rund einem Dutzend Musterklagen zusammenzufassen, die dann gemeinsam verhandelt werden können. Die Kläger-Anwälte zeigten sich von der Idee angetan, VW bat um Bedenkzeit. Bis zum nächsten Gütetermin in zwei Wochen hat das Unternehmen dafür Zeit.

