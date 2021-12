Hannover

Nach dem Abzug des geplanten Porsche-Premium-SUV, galt das Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover ein bisschen als Sorgenkind. Das war einmal: Aus der Planungsrunde des VW-Konzerns am Donnerstag ging der Standort gestärkt hervor.

So bestätigte der Aufsichtsrat die Fertigung für die ersten Fahrzeuge aus dem wegweisenden Artemis-Projekt sowie den Karosseriebau eines neues Bentley Modells. Als Kompensation für den Verlust des Porsche-Projekts gab es obendrauf die Produktion einer California-Variante des ID.Buzz sowie einer Hybridversion des neuen Multivan. Mit diesen Entscheidungen dürften die wirtschaftliche Auslastung der Fertigung am Stammsitz der Marke VWN und damit auch die entsprechenden Arbeitsplätze bis zum Ende des Jahrzehnts abgesichert sein.

ID. California erweitert Palette der Freizeitmodelle von VWN

Die Freude in Hannover war dementsprechend groß. „Die heutigen Entscheidungen des Aufsichtsrats bestätigen unseren Kurs: Wir bauen Hannover zum Mehrmarken- und Hochtechnologie-Standort aus und stärken gleichzeitig unsere eigene Nutzfahrzeug-Modellpalette. Und wir investieren in den nachhaltigen Ausbau unserer erfolgreichen California-Modellreihe“, erklärte Dr. Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN. „Dank der Übereinkunft mit unserem Betriebsrat im Rahmen der bestehenden Standortvereinbarung sichern wir so die Auslastung in der Fertigung. Das Wichtigste daran: Wir sichern auch die Arbeitsplätze unserer Kolleginnen und Kollegen.“

Gute Nachrichten: Die wirtschaftliche Auslastung der Fertigung am Stammsitz der Marke VWN und damit auch die entsprechenden Arbeitsplätze dürften bis zum Ende des Jahrzehnts abgesichert sein. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Freizeitmobile der California-Modellfamilie von VWN sind seit vielen Jahren überaus beliebt und weltweit stark nachgefragt. Die Auftragseingänge für die California-Modelle sind während der zurückliegenden Monate trotz herausfordernder Marktsituation kontinuierlich und signifikant gestiegen. Mit der Bestätigung des Aufsichtsrats startet VWN jetzt die Entwicklung eines weiteren California-Familienmitglieds für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts: „Der ID. California auf Basis des ID. Buzz wird den anhaltenden Trend zur mobilen Freizeitgestaltung mit nachhaltiger, CO2-neutraler Mobilität vereinen. Made by VWN!“, so Carsten Intra.

Standortvereinbarung sichert Arbeitsplätze

Bertina Murkovic, Vorsitzende des Betriebsrats bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, sagte: „Nach der Enttäuschung über die Absage von Porsche an den Standort Hannover haben wir jetzt die Investitionen für eine Auslastungsperspektive in Hannover und strategische Perspektiven für die Marke VWN vereinbart. Dass wir den ID. Buzz auch ins Campersegment entwickeln, ist eine gute Botschaft für Hannover! Insgesamt sind wir mit den nun festgelegten Produkten für dieses Jahrzehnt ausgelastet. Jetzt gilt es unsere Belegschaft für den Wandel vorzubereiten. Der Schwerpunkt in den nächsten Jahren liegt in der personellen Transformation.”

Für die nötige Qualifizierung soll die Standortvereinbarung sorgen. Dr. Astrid Fontaine, Personalvorständin von VWN, erklärte: „Mit dieser Vereinbarung können wir weiterhin betriebsbedingte Kündigungen am Standort Hannover bis Ende 2029 ausschließen und mehr als 10 000 Arbeitsplätze garantieren. Digitalisierung der Arbeitswelt und Elektrifizierung der Produkte werden dazu führen, dass sich Tätigkeiten weiter grundlegend verändern. Um unsere Mannschaft für die neuen Aufgaben zu qualifizieren und für die Zukunft fit zu machen, investieren wir ab dem kommenden Jahr und bis zum Ende des Jahrzehnts zusätzlich 21 Millionen Euro“, so Fontaine.

Von der Redaktion