Halbzeit in den Werksferien: So begeht VW trotz Corona Bergfest

Wolfsburg

Auch in den Werksferien stehen im Wolfsburger VW-Werk die Bänder nicht still: Als Dank richtet das Werkmanagement in Wolfsburg traditionell ein Bergfest im Betriebsrestaurant „Oase“ aus. Das muss wegen Corona ausfallen – die Beschäftigten freuten sich aber auch über ein „Bergfest light“.

Zum Bergfest werden eigentlich am zweiten Mittwoch im Werkurlaub alle Anwesenden zum Mittagessen in die Kantine „Oase“ eingeladen. Eine Feier musste dort wegen der Pandemie wie schon im Vorjahr ausfallen. Stattdessen gibt es Wertgutscheine, die gegen Essen und Getränke in den Gastronomieeinrichtungen des Werks eingetauscht werden können.

Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter

„Die Wertmarken sind ein Zeichen der Wertschätzung, mit dem die Werkleitung den anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz im Werkurlaub dankt“, sagt Georg Müller, Leiter der Golf Fertigung und Mitglied des Werkmanagements. Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt ergänzt: „Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz im Werkurlaub und im Besonderen für die Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen. Unsere internen Fallzahlen sprechen hier eine eindeutig positive Sprache.“

Zahlreiche Umbaumaßnahmen im Werkurlaub

Neben der Golf Fertigung, die in diesem Werkurlaub in Früh- und Nachtschicht weiter produziert, arbeiten auch Teile der Produktion im Werkurlaub wie die Kunststofftechnik, Logistik oder Qualitätssicherung. Parallel finden auch zahlreiche Umbaumaßnahmen in beiden Fertigungsbereichen statt, die über die Werkplanung koordiniert werden.

Verzehrmarken als Alternative zum Bergfest

„Die Verzehrmarke ist eine gute Alternative zum Bergfest, das diesmal ja leider nicht stattfinden kann“, findet Daniel Döhrmann. Der Montagewerker aus der Halle 54, der im Werkurlaub als Teamsprecher fungiert und in dieser Zeit auch für die Nacharbeit zuständig ist, freut sich über diese Geste der Werkleitung. Auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Ferienarbeitnehmern kommen die Wertmarken gut an, berichtet Döhrmann. Eintauschen will er seine Marke für Currywurst und Pommes.

„Verzehrmarke ist eine gute Alternative zum Bergfest“: Daniel Döhrmann vor dem SB-Shop in der Halle 54 und am Arbeitsplatz. Quelle: Volkswagen

Wertmarken werden gut angenommen

„Für die Kolleginnen und Kollegen, die im Werkurlaub hier arbeiten, sind die Wertmarken absolut angebracht“, sagt Achim Börstler, Offliner und Roboterprogrammierer aus der Lackiererei in der Halle 15b. Er hat jahrelang im Werkurlaub gearbeitet, weil manche Arbeiten nur in dieser Zeit möglich sind. An diesem „Bergfest-Tag“ ist er mit einer Kollegin und einem Kollegen zum Essen in die Oase gekommen. Es ist zugleich sein letztes „Bergfest“, da es für ihn in wenigen Wochen in den Ruhestand geht.

„Wertmarken werden sehr gut angenommen“: Malte Treptow ist Küchenleiter im Markenhochhaus (MHH). Quelle: Volkswagen

„Die Wertmarken werden auch in diesem Jahr sehr gut angenommen“, hat Malte Treptow am Mittwoch in der Oase beobachtet. Er ist Küchenleiter im Markenhochhaus und vertritt gemeinsam mit Rouven Kühn das Oase-Team.

