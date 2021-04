Halbleiter-Engpass bei VW: Frühschicht Ende April soll ausfallen

Wolfsburg

Erneut kommt es bei Volkswagen zu Einschränkungen, weil so genannte Halbleiter fehlen. In der Woche vom 26. bis 30. April soll eine Frühschicht in der Golf-Fertigung ausfallen, wie Volkswagen mitteilte.

Seit Anfang des Jahres bremsen fehlende Elektrochips die gesamte Autoindustrie aus. Volkswagen musste deshalb schon einige Male Schließtage und Produktionsdrosselungen vornehmen. Zuletzt war die Produktion von Tiguan, Touran und Tarraco betroffen.

Auch Emder Werk betroffen: Kurzarbeit für April angemeldet

Aber nicht nur das Wolfsburger Werk ist betroffen, auch im Emder Volkswagen-Werk steht erneut Kurzarbeit bevor. Diese sei vorsorglich für den Monat April angemeldet worden, teilte eine Sprecherin am Standort in Emden am Donnerstag mit. Voraussichtlich seien nicht alle Fertigungsbereiche betroffen - wie viele Beschäftigte in Kurzarbeit müssen, sei noch unklar.

Die Halbleiter-Bauteile stecken in zahlreichen Elektroniksystemen. Die Nachfrage aus der Autoindustrie war jahrelang gestiegen, brach dann aber in der Corona-Krise zunächst ein. Die Chipproduzenten fanden neue Abnehmer, etwa aus der IT, Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik.

Halbleiter-Mangel: Es gibt eine konzerneigene Taskforce

Volkswagen teilte mit, dass eine konzerninterne Taskforce daran arbeite, die Auswirkungen des weltweiten Halbleiter-Engpasses zu minimieren. Dennoch seien weitere Produktionsanpassungen nicht auszuschließen. „Aktuell gehen wir davon aus, dass in den kommenden Monaten die Versorgung mit Chips angespannt bleiben wird“, teilte ein Sprecher der Wolfsburger Konzernzentrale mit. Es werde täglich geprüft und über mögliche Anpassungen daher kurzfristig entschieden.

