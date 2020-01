Volkswagen setzt bei der Brand Experience auf Erlebnisse

Wolfsburg

Die Zeichen in der Autostadt stehen dieser Tage noch klarer als sonst auf Zukunft. Während des riesigen Händlerkongresses, der am Montag zum ersten Mal in der VW-Heimat angelaufen ist, grüßt das neue Marken-Design Volkswagens mit seinen lebendigen, frischen Farben beinahe an jeder Ecke, und auch inhaltlich sollen die rund 17 500 Händler, die in den nächsten sieben Wochen in Wolfsburg zu Gast sind, konsequent auf die Zukunft eingestimmt werden. Am besten geht dies mit Erlebnissen – und genau die möchte der Kongress mit seinen elf Themenstudios den Gästen bieten.

Auf Tuchfühlung mit dem ID.3

Statt Frontalunterrichts gibt es für die Händler also reichlich Anschauungsmaterial. Im ID.Experience Studio wird dies besonders deutlich. Die Power bei der Beschleunigung des ID.3 live miterleben? Eine entsprechender Simulator macht dies den Gästen möglich. Daneben stehen aufgereiht mehrere Modelle des Hoffnungsträgers. Blicke unter die Haube, in den Kofferraum und natürlich das Probesitzen lassen einen der großen Vorzüge spürbar werden. Trotz der Dimension eines Golfs wartet der ID.3 mit wesentlich mehr Geräumigkeit auf. Klar, muss doch im Vergleich zum Verbrenner nur noch ein Bruchteil unter der Haube untergebracht werden.

Den Ladevorgang schon mal testen

Auch gegen die Lade-Skepsis will VW beim Kongress mit handfesten Erfahrungen ankämpfen. Wallboxen und eine Schnell-Ladesäule von Ionity sind im Studio installiert, so dass die Gäste das Aufladen selbst simulieren können. Und besonders beeindruckend: An einer Station erleben die Händler die Funktionsweise des neuen Head-up-Display mit Augmented Reality-Funktion. Dem Fahrer werden zum Beispiel bei der Navigation aktiv Instruktionen in das Sichtfeld projiziert. Soll es nach links gehen, weisen statt einer Stimme nun grüne Pfeile den genauen Weg.

Probefahrten mit dem neuen Golf

Für Probefahrten selbst steht der ID.3 während des Kongresses allerdings noch nicht zur Verfügung. In dieser Hinsicht greift Volkswagen auf sein Brot-und-Butter-Modell zurück. Den neuen Golf 8 können die Händler während des Kongresses samt Vernetzung und Infotainment ausgiebig auf Herz und Nieren prüfen. Dabei kriegen sie sogar Modelle zu Gesicht, die erst später auf den Markt eingeführt werden – wie den GTI oder GTE. Gestartet werden die Probefahrten jeden Tag in Isenbüttel, wo das Messezentrallager aufgebaut ist. Wer also in den nächsten Tagen vermehrt limonengelbe Golf auf den Straßen rund um Wolfsburg und Gifhorn sichtet, braucht sich nicht wundern.

Gang durch den Showroom der Zukunft

Bei einer exklusiven Werkstour gibt Volkswagen den Händlern weiterhin einen tiefen Einblick in die Fahrzeugfertigung. Unter der Überschrift „Faszination Produktion“ erleben die Gäste hautnah, welche Mannschaftsleistung hinter jedem Golf steckt. Zu guter Letzt werfen die Händler sogar einen Blick auf ihre ganz persönliche Zukunft: Volkswagen hat einen Showroom, wie er in Kürze in den Autohäusern zu finden sein wird, in Isenbüttel aufgebaut.

