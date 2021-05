Gutes Zeichen: Volkswagen sucht mehrere hundert Ferienjobber

Wolfsburg

Exklusive Einblicke in die Produktion der weltgrößten Autofabrik gewinnen und sich dabei auch noch gutes Geld dazu verdienen: Die Ferienjobs bei Volkswagen erfreuen sich in der Region besonders bei Schülern und Studenten großer Beliebtheit. Gute Nachrichten also, dass Volkswagen in diesem Jahr trotz anhaltender Corona-Krise und Chip-Mangel wieder zahlreiche Aushilfskräfte für den Sommer sucht.

Ein entsprechendes Jobangebot hat der Personaldienstleister Autovision online gestellt. Dort heißt es, man baue für Volkswagen einen Bewerberpool aus Schülern und Studenten auf. Einsatzort ist die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg – direkt an den Montagelinien oder in den angrenzenden Bereichen. Bewerber müssen 18 Jahre alt sein und auch zur Schichtarbeit bereit sein. Die Mindesteinsatzdauer beträgt vier Wochen.

Fahrweise im Werksurlaub ist noch unsicher

Ein Einsatz sei von „Mai bis September“ möglich, heißt es in der Stellenausschreibung. Dann besteht bei Volkswagen erhöhter Personalbedarf. Denn wie immer bei Volkswagen ist rund um die Werksferien, die in diesem Jahr vom 2. bis zum 28. August dauern, ein sogenannter Urlaubskorridor eingerichtet. In dieser Zeit gleicht VW die erhöhten Abwesenheiten in der Produktion traditionell mit Aushilfskräften aus.

Volkswagen bestätigt den Vorgang. Das Werk Wolfsburg suche wie in früheren Jahren „mehrere hundert Studentinnen und Studenten“ als Ferienkräfte für den Urlaubskorridor im Sommer, teilte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage mit. Die Ausplanung habe früh begonnen, „um einen Corona-konformen und sicheren Einstellungsprozess zu gewährleisten“.

Wie viele Ferienjobber aber wann tatsächlich zum Einsatz kommen, steht noch nicht fest. Das verwundert nicht, hat Volkswagen in diesem Jahr doch mit zu vielen Unwägbarkeiten in der Produktion zu kämpfen – allen voran ist hier der Chip-Mangel zu nennen, wegen dem in diesem Jahr bereits zahlreiche Schichten abgesagt werden mussten. Die Personalsuche lasse deswegen „keine Rückschlüsse auf die Fahrweise im Werksurlaub zu. Diese Frage ist noch in Ausplanung“, so der VW-Sprecher.

Nachfrage ist hoch, Chip-Versorgung aber wackelig

Und dass man bei der Produktionsplanung weiter „auf Sicht fahre“, dass betont der Autobauer immer wieder. Die Sicht dürfte derweil auch im Sommer neblig bleiben. Volkswagen selbst geht davon aus, dass der Mangel an Chips das Unternehmen noch das ganze Jahr beschäftigen wird.

Dennoch ist die Suche nach Ferienjobbern in diesem Ausmaß ein gutes Zeichen. Zum Vergleich: Im Corona-Jahr 2020 wurden im Wolfsburger Werk lediglich 150 Aushilfskräfte eingesetzt. Und das auch nur in der Komponentenfertigung, die Lieferverpflichtungen zu erfüllen hatte. Autos wurden im Stammwerk im letzten Werksurlaub aufgrund des pandemiebedingten Nachfrageeinbruchs hingegen gar nicht produziert.

Die Vorzeichen in diesem Jahr stehen da schon günstiger. Das Kundeninteresse hat deutlich angezogen. Vorausgesetzt auch die Versorgung mit Computer-Chips läuft relativ stabil, könnte Volkswagen mithilfe der Ferienjobber vielleicht einige der „verlorenen“ Fahrzeuge im Sommer aufholen.

Von Steffen Schmidt