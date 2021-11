Gute Geschäfte: VW schreibt in den USA wieder schwarze Zahlen

Wolfsburg/Chattanooga

Endlich gibt es mal wieder gute Nachrichten für die Marke Volkswagen aus den USA: „2021 werden wir auf dem zweitgrößten Automobilmarkt der Welt erstmals seit über zehn Jahren voraussichtlich wieder profitabel sein – und das trotz Halbleitermangel und Pandemie“, schreibt VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter jetzt auf der Business Plattform LinkedIn. Auch der frisch gestartete vollelektrische ID.4 komme „hervorragend“ an.

VW habe seine Modellpalette auf die US-Kunden zugeschnitten

Trotz aller Freude über das Anschieben der Elektromobilität in den Staaten: Die Amerikaner lieben und kaufen nach wie vor große Pick-ups und SUV. Als Volkswagen damals den Touareg in den Staaten als SUV vorstellte, rieben sich viele Amis verwundert die Augen – denn in ihren Augen ist der Touareg „a toy“ (ein Spielzeug), kein ernst zu nehmendes SUV. Volkswagen hat aus dieser Erfahrung gelernt und hat aktuell gleich fünf SUVs im Angebot: Taos, Tiguan, Tiguan Allspace, Atlas und Atlas Cross Sport. Man habe diese Autos auf die Kunden in den USA „maßgeschneidert“ erklärt Brandstätter.

Der Tiguan Allspace in den USA neue Kunden für Volkswagen anlocken. Quelle: Volkswagen

Außerdem habe man im US-Geschäft die Kosten gesenkt. Das Ergebnis: Volkswagen wachse in den USA aktuell um 25,6 Prozent, während der gesamte Markt um 13,2 Prozent zugelegt habe. Aber auch in den USA gehe man „mit großen Schritten in Richtung Elektrifizierung“ – etwa mit dem vollelektrischen Kompakt-SUV ID.4: „Der ID.4 kommt hervorragend an und erobert neue Kunden für die Marke: 68 Prozent der ID.4-Käufer kommen von anderen Marken, 89 Prozent haben vorher einen Verbrenner gefahren“, schreibt Brandstätter.

Brandstätter will Elektrifizierung beschleunigen

Volkswagen USA Sein Ziel: Die Elektrifizierung in den USA beschleunigen und die Wirtschaftlichkeit weiter stärken. „Denn mit der Rückkehr in die schwarzen Zahlen stärken wir die Wirtschaftlichkeit des gesamten Unternehmens.“

Von Carsten Bischof