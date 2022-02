Grünes Licht: Volkswagen startet Prüfung des Porsche-Börsengangs

Wolfsburg

Der heiß diskutierte Börsengang von Porsche nimmt Formen an: Die Volkswagen AG hat bekannt gegeben, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs der VW-Tochter zu prüfen. Eine Vereinbarung über die Eckpunkte des Börsengangs wurden am Donnerstagabend zwischen Vorstand und Aufsichtsrat Volkswagen beschlossen. Diese bildet die Grundlage für die nächsten Schritte und sieht auch eine Beteiligung der VW-Beschäftigten an dem Geschäft vor.

Der grundsätzliche Wille zu einem Börsengang der Rendite-Maschine Porsche ist damit hinterlegt. Die tatsächliche Umsetzbarkeit hänge allerdings von einer Vielzahl verschiedener Parameter sowie den allgemeinen Marktgegebenheiten ab, heißt es in einer Volkswagen-Mitteilung. Abschließende Entscheidungen seien noch nicht getroffen.

Volkswagen will Einnahmen in Transformation stecken

Die Milliardeneinnahmen, die der Deal wohl in die Kasse des Konzerns spülen würde, sollen für die Beschleunigung der industriellen und technologischen Transformation des Volkswagen-Konzerns genutzt werden. Dazu gehören Investitionen in die Transformation der weltweiten Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge und die Finanzierung von zusätzlichem Wachstum.

Will mit den Einnahmen aus dem Porsche-Börsengang die Transformation beschleunigen: VW-Chef Herbert Diess. Quelle: Sven Hoppe

„Die Automobilindustrie verändert sich fundamental. Volkswagen ist fest entschlossen, auch in einer Welt der emissionsfreien und autonomen Mobilität eine führende Rolle zu spielen. Wir haben mit unserer ’New Auto’-Strategie die richtigen Weichen gestellt und werden in den nächsten Jahren dank substanzieller Cashflows zielgerichtet in neue Ertragsfelder wie Batterie & Laden, autonomes Fahren, und eine eigene Mobilitätsplattform investieren. Ein Börsengang der Porsche AG würde uns zusätzliche Flexibilität verschaffen, um die Transformation weiter zu beschleunigen. Die Porsche AG bekäme mehr unternehmerische Freiheit und würde gleichzeitig weiterhin von den Konzernsynergien profitieren“, sagte Konzern-Chef Herbert Diess am Donnerstagabend.

Mitarbeiter würden mit Einmalzahlung von 2000 Euro beteiligt

IG-Metall Chef Jörg Hofmann, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volkswagen AG, sagte: „Volkswagen geht die entscheidenden Jahre der Transformation fokussiert und kraftvoll an. Dazu zählt auch die Potenziale auszuschöpfen, die in einer veränderten Struktur des Konzerns liegen könnten. Genau das haben wir vereinbart. Prämisse aller Überlegungen ist, dass die Innovationskraft von Volkswagen dadurch gestärkt werden muss, um so den Vorsprung bei den entscheidenden Zukunftsthemen auszubauen. Davon würden alle Stakeholder profitieren – natürlich auch die Beschäftigten.“

Denn diese würden laut Aktienpunkt finanziell an dem Deal beteiligt. Laut Eckpunktepapier würde jedem der rund 130 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VW AG und VW Sachsen GmbH einmalig 2 000 Euro ausgezahlt werden. Die Investitionen in die Transformation würden gleichzeitig die Beschäftigung an den deutschen Standorten sichern.

Niedersachsen und Betriebsrat unterstützen die Eckpunkte

Dementsprechend erntet das Eckpunktepapier auch die Zustimmung des Landes Niedersachsen, dass als Großaktionär im Aufsichtsrat sitzt, und des VW-Betriebsrates. Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, das ebenfalls Großaktionär bei Volkswagen ist, sagte: „Der vorgesehene Börsengang von Porsche bietet erhebliche Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des VW-Konzerns insgesamt und vor allem seiner niedersächsischen Standorte. Deswegen stimmt das Land den vorliegenden Eckpunkten zu und wird den weiteren Prozess konstruktiv begleiten.“

Der Börsengang würde dazu beitragen, Beschäftigung langfristig zu sichern, meint VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Quelle: Swen Pförtner

Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat unterstütze die Prüfung der Umsetzbarkeit, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo. „Die Umstrukturierungen können aus unserer Sicht stattfinden, wenn die Perspektiven für die Beschäftigten stimmen und die Dinge nachhaltig im Sinne der Belegschaft gestaltet werden. Klar ist für uns dabei immer: Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Standorte muss im Vordergrund stehen, um die Beschäftigung im Konzern zu sichern. Das wäre mit den verabredeten Leitplanken auch diesmal der Fall. Selbstverständlich werden wir auch den weiteren Prozess eng begleiten und mitgestalten.“

VW würde Mehrheit an Porsche AG behalten

Und so würde der Deal ablaufen: Porsche firmiert bereits als Aktiengesellschaft und würde sein Grundkapital zur einen Hälfte in sogenannte Stammaktien aufteilen, an denen Stimmrechte und damit Einflussmöglichkeiten hängen. Die andere Hälfte würde zu Vorzugsaktien, mit denen kein Stimmrecht verbunden ist, die aber bei der Dividende Vorteile („Vorzug“) genießen. Tatsächlich an die Börse kämen nur die Porsche-Vorzugsaktien und von denen auch nur höchstens 25 Prozent.

Von den stimmberechtigten Stammaktien würde sich die Porsche SE, also die Holding der Familie Porsche/Piëch, 25 Prozent und genau eine Aktie sichern. Damit hätte sie entsprechenden Einfluss, die Porsche AG bliebe aber mehrheitlich unter dem VW-Dach. Die industrielle Kooperation zwischen der Volkswagen AG und der Porsche AG würde auch nach einem Börsengang fortgesetzt werden.

Von Steffen Schmidt