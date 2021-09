Grippesaison beginnt: Volkswagen bietet wieder Schutzimpfungen an

Wolfsburg

Volkswagen bietet an seinen Standorten auch in diesem Herbst wieder eine Grippeschutzimpfung für seine Beschäftigten an. Wann genau die Impfkampagne startet, steht laut einer VW-Sprecherin allerdings noch nicht fest: „Die genauen Termine für die jährlichen Grippeschutzimpfungen werden in den kommenden Wochen an die Belegschaft kommuniziert.“

Das Interesse an einer Impfung war 2020 enorm

Obwohl das Volkswagen Gesundheitswesen gemeinsam mit der Krankenkasse Audi BKK bereits seit vielen Jahren Grippeschutzimpfungen an den VW-Standorten organisiert, dürfte auch 2021 kein normales Impfjahr werden: Im vergangenen Jahr, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, hat Volkswagen doppelt so viele Impfdosen für die deutschen Standorte bestellt als 2019 – damals waren es noch 6550 Dosen.

Grippeschutzimpfung: Ärzte empfehlen die präventive Maßnahme seit Jahren. Quelle: Jochen Tack

Doch wegen der Pandemie war die Nachfrage nach einer Grippeschutzimpfung deutlich höher: „Allein am Standort Wolfsburg wurden in einer Woche nahezu die Anzahl an Impfdosen verimpft wie sonst in drei Monaten“, berichtete eine Sprecherin der WAZ damals. An Spitzentagen seien in Wolfsburg 600 Beschäftigte geimpft worden – üblich waren vorher 3500 Dosen von Oktober bis Januar.

Schwere Erkrankungen sollen verhindert werden

Auch diesmal möchte Volkswagen so viele Mitarbeitenden zur Impfung bewegen wie möglich: „Zum Start der Grippeschutzimpfungen wird es eine interne Kampagne geben“, kündigt die VW-Sprecherin an. Man wolle „auf die Bedeutung von präventiven Maßnahmen wie der Grippeschutzimpfung in der andauernden Pandemie“ hinweisen: „So trägt die Impfung beispielsweise dazu bei, das Risiko schwerer Grippe- und Folgeerkrankungen und damit auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte durch Grippeerkrankungen zu senken.“

Volkswagens Tipps gegen die Grippeerkrankung Grippeschutzimpfungen bietet Volkswagen an seinen Standorten seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Audi BKK an. Daneben setzt das Unternehmen auf weitere gesundheitsfördernden Maßnahmen. So gibt es intern etwa Ernährungs- und Verhaltenstipps für verschiedene Schichtmodelle, Infos zur vernünftigen Bewegung und Lebensstil. Hinzu kommen die nach wie geltenden Corona-Regelungen wie das Tragen einer Mund-Nase-Maske, Abstands- und Hygieneregeln. Auch sie, betont eine Sprecherin, „entfalten ebenfalls einen zusätzlichen Schutz gegen die anderen Viruserkrankungen wie zum Beispiel die Grippe“.

Im Klartext: Man schützt sich zum einen selbst vor einer schweren Erkrankung und hält zum anderen Krankenhausbetten frei, die in einer vierten Corona-Welle benötigt werden könnten. Dritter Punkt: Man bleibt arbeitsfähig.

Das Impfangebot ist freiwillig

Die Sprecherin betont aber auch: „Das Angebot ist freiwillig und ergänzt das breite gesundheitsfördernde Angebot aus Bewegung, Ernährung und psychischer Beratung.“ Vor allem der Bedarf an psychologischer Beratung dürfte durch die monatelange Kurzarbeit gestiegen sein. Mehrere VW-Beschäftigte berichteten zuletzt der WAZ, dass sie sich Sorgen um die seelische Gesundheit einiger Kollegen machen – Tenor: „Einige macht das depressiv...“

Eine konkrete Nachfrage der WAZ ließ Volkswagen unbeantwortet: „Aus Gründen der Vertraulichkeit“, hieß es. Es gebe in den Werken selbstverständlich Psychologen, an die sich Beschäftigte „vertrauensvoll“ wenden könnten. Dieses Vertrauensverhältnis wolle man nicht beschädigen.

Von Carsten Bischof