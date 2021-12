Greenpeace-Protestaktion: VW verkauft viel zu viele tonnenschwere SUV

Wolfsburg

Mit einer überdimensionalen Waage haben Greenpeace-Aktivisten am Donnerstag am Stammwerk von Volkswagen in Wolfsburg für mehr Klimaschutz demonstriert. Ein von der Umweltschutz-Organisation zeitgleich veröffentlichter Report belege, dass die SUV-Strategie von VW die ohnehin enormen CO2-Emissionen des Konzerns um weitere Millionen Tonnen steigere, sagte eine Greenpeace-Sprecherin. Anlass für die Aktion war die für Donnerstag angesetzte Aufsichtsratssitzung des Unternehmens.

Balkenwaage zeigt Tiguan als schwere Bürde fürs Klima

Die nach Greenpeace-Angaben zwei Meter hohe und sechs Meter lange Balkenwaage neigte sich unter dem Gewicht eines tonnenschweren Verbrenner-SUV von VW – einem Tiguan. Auf der gegenüberliegenden Waagschale standen zwei jugendliche Klimaschützer, die den Aufsichtsrat aufforderten, den Konzern schneller in eine klimaverträgliche Zukunft zu lenken.

„Die jungen Menschen werfen ihr Grundrecht auf Klimaschutz in die Waagschale“, sagte Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann. Geschäftsmodelle wie das von Volkswagen dürften nicht länger auf Kosten künftiger Generationen gehen. Der Aufsichtsrat müsse sich für einen gerechten und zukunftsfähigen Kurs entscheiden und weitere Investitionen in klimaschädliche Verbrenner und SUV stoppen.

Greenpeace: VW-SUV verursachen Millionen Tonnen CO2-Emissionen

Greenpeace erklärte, die 2019 von VW weltweit produzierten rund 3,5 Millionen SUV-Autos verursachten den Berechnungen zufolge zusätzliche CO2-Emissionen in Höhe von mehr als 18 Millionen Tonnen - verglichen mit Emissionen, die durch die gleiche Zahl von Nicht-SUV entstanden wären. Zuletzt machten SUV-Modelle rund ein Drittel der insgesamt rund neun Millionen verkauften Autos von VW aus.

Der Konzern plane, den SUV-Anteil bis 2025 auf 50 Prozent zu steigern, sagte Tiemann. „Diese übergroßen Autos verbrauchen mehr Ressourcen und stoßen mehr CO2 aus als vergleichbare Nicht-SUV-Modelle.“

