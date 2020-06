Golf-Variant-Produktion: Wolfsburger helfen zunächst in Zwickau aus

Wolfsburg

Lange rumpelte es bei der Produktion des wichtigsten Modells der Wolfsburger – doch nach und nach scheint es zur Erleichterung der Belegschaft nun wieder voranzugehen. Vor einer Woche kehrten bereits 1000 Beschäftigte an der Montagelinie 2 aus der Kurzarbeit zurück, weil die Bestelleingänge langsam wieder anzogen. Bald steht der nächste Schritt an, der einen wichtigen Beitrag zur besseren Auslastung des Werks in Wolfsburg leisten soll: Die Produktion des Golf Variant wird von Zwickau nach Wolfsburg verlagert. Kurzfristig führt dieser Umbau kurioserweise dazu, dass zunächst erstmal Arbeitskräfte aus Wolfsburg im Werk in Sachsen aushelfen sollen.

Im dritten Quartal soll in Wolfsburg mit der Produktion des Golf Variants begonnen werden, hatte Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt vergangenen Woche angekündigt. Dann soll auch der kompakte Kombi auf der Montagelinie 2 gefertigt werden. Künftig wird laut des Konzerns etwa jeder zweite Mitarbeiter der Golf Fertigung mit der Produktion des Golf Variants befasst sein.

300 Zeitarbeitnehmer helfen in Zwickau aus

Vorher aber helfen Wolfsburger in Zwickau aus. „Rund 300 Zeitarbeitnehmer aus Wolfsburg, die derzeit in Kurzarbeit sind, sowie Mitarbeiter aus Chemnitz werden kurzfristig in der Montage des Golf Variant im Fahrzeugwerks Zwickau temporär aushelfen“, teilte der Konzern dazu mit. „Der Golf Variant wird im Sommer in Zwickau auslaufen, und das Werk komplett auf vollelektrische Fahrzeuge der ID Familie umgestellt. Durch den Einsatz der Mitarbeiter aus Wolfsburg und Chemnitz wird der Variant-Auslauf abgesichert und gleichzeitig werden die Zwickauer Mitarbeiter für ihren Einsatz in der Fertigung der ID Familie qualifiziert und eingesetzt.“

Bis zu 136 000 Golf Variant im Jahr

Die Umbaumaßnahmen für die Produktion des Golf Variant sind schon längst im Gange. Die Bündelung der Golf-Produktion für die neue Modellreihe im Stammwerk dürfte das Arbeitsvolumen in Wolfsburg künftig ordentlich steigern. Schließlich ist die Kombiversion des Golfs als Firmenwagen beliebt und In Zwickau wurden in den Jahren 2014 bis 2019 zwischen 96 000 bis 136 000 Golf Variant produziert.

