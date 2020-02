Wolfsburg/ Stuttgart

Die Gewinner der großen „auto motor und sport“-Leserwahl „Best Cars 2020“ wurden am Donnerstag in Stuttgart ausgezeichnet. Volkswagen konnte mit den Modellen up!, Polo und Golf drei der elf Kategorien für sich entscheiden. Die Preise nahmen Entwicklungsvorstand Dr. Frank Welsch, der Leiter des Produktmarketings der Marke, Hendrik Muth, sowie Baureihenleiter Compact Karlheinz Hell entgegen.

Für den Golf ist es der 26. Sieg in der „Kompaktklasse“

Für den Golf ist es in der 44-jährigen Geschichte des Awards der 26. Sieg in der Kategorie „Kompaktklasse“. Zuvor konnte der Golf zwischen 1979 und 1985 in verschiedenen Leistungsklassen jeweils den ersten Platz bei der Leserwahl für sich verbuchen, so dass er insgesamt 33 Erfolge vorweisen kann. Mit dem neuen Golf, der seit Ende des letzten Jahres erhältlich ist, hat Volkswagen einen zukunftsweisenden Nachfolger auf den Markt gebracht, um diese Siegesserie fortzusetzen.

Klaus Bischoff : „Emotionale Verbundenheit mit der Marke“

Klaus Bischoff, Leiter Volkswagen Design, sagt: „Eine Leserwahl ist vor allem ein Gradmesser für die emotionale Verbundenheit mit einer Marke.“

„Best Cars“ ist die jährliche Leserwahl der beliebtesten Fahrzeuge in der Fachzeitschrift auto motor und sport und deren internationalen Partnerzeitschriften. Die Wahl fand Ende des letzten Jahres zum 44. Mal statt. Insgesamt 102.974 Teilnehmer wählten aus 387 Modellen in elf Fahrzeugkategorien ihre Favoriten.

