Golf 8: Nachfrage im Autohaus hält sich bisher in Grenzen

Seit fast genau drei Monaten ist der neue Golf 8 jetzt auf dem Markt. Doch ist auch die neuste Generation von Volkswagens „Brot-und-Butter-Modell“ weiterhin des „Deutschen liebstes Auto“, das es über Jahrzehnte war? Zumindest bei den Händlern gibt es aufgrund der bisherigen Kunden-Resonanz Zweifel daran.

„Mit einem Wort: Mäßig!“, so beschreibt Stefan Würfel, Gesamtverkaufsleiter beim Autohaus Wolfsburg, die bisherige Nachfrage nach dem neuen Golf. Den Hauptgrund dafür sieht Würfel in der aktuell noch begrenzten Auswahl, die dem Kunden bei der Bestellung bleibt. „Motor- und Getriebevarianten sind im Moment noch stark eingeschränkt“, erklärt er. Auch was die Ausstattung angeht, müssen potenzielle Kunden noch größere Abstriche machen.

Wünscht der Kunde mehr Auswahl?

Gerade was die Motoren angeht, sieht Würfel dabei ein ernstes Problem. Sowohl preiswerte schwächere Antriebe als auch PS-starke Modelle wie etwa der GTI seien in der Vergangenheit sehr beliebt gewesen. Hinzu kommt, dass die Nachfrage sowieso einem Wandel unterliege – zu Lasten der Kompaktklasse. „Die Leute wollen höher sitzen. Wir haben deutlich mehr Erfolg mit den T-Modellen“, kommt Würfel auf den SUV-Boom zu sprechen.

„Ich glaube nicht, dass der Golf jemals wieder die Verkaufszahlen von früher erreicht“, schätzt Würfel. Denn auch seitens der Elektromobilität droht dem Golf Gefahr. Auch hier nehme das Interesse und die Neugier der Kunden zu. Der GTI, der GTE und das Hybrid-Modell GTE, die VW jetzt vorstellte, könnten also helfen „Vor Mitte des Jahres werden die aber wohl nicht lieferbar sein“, schätzt der Verkaufsleiter.

Wirkt der holprige Start noch nach?

Seine Skepsis was diese relative lange Zeitspanne angeht, kommt nicht von ungefähr. Auch der erste neue Golf wurde erst zwei Monate nach Markteinführung, Anfang Februar, ausgeliefert. Viele Modelle sieht man auch in Wolfsburg, der Golf-Hochburg, noch nicht auf den Straßen. Ein möglicher Grund dafür sind die doch größeren Probleme mit der hoch-komplexen Software des neuen Golf, von denen immer wieder berichtet wurde. Einige Händler mussten deswegen wochenlang auf ihre Vorführwagen warten. Den holprigen Start hatte VW selbst eingeräumt. „Das ist leider nicht perfekt gelaufen“, sagte Jürgen Stackmann, Marken-Vertriebsvorstand, unlängst bei der Eröffnung des Händlerkongresses in Wolfsburg. Mittlerweile soll die Produktion aber problemlos laufen.

Digitaler Golf erzeugt Erklärungsbedarf bei Kunden

Ob sich der hohe Aufwand für Software, Konnektivität und Co. – mit der der Golf zweifelsohne in seiner Klasse neue Maßstäbe setzt und der vom Fachpublikum gefeiert wird – letztendlich aber auch auszahlt, könnte ebenfalls fraglich sein. „Der Erklärungsbedarf ist extrem, das Infotainment-System ist für viele Kunden sehr gewöhnungsbedürftig“, berichtet Würfel von den Erfahrungen. Für die Generation, die mit Smartphone und Tablet aufgewachsen ist, sehe dies sicher anders aus, aber ob diese den Großteil des traditionellen Kunden-Stammes ausmache, kann zumindest hinterfragt werden.

VW mit Nachfrage zufrieden

Um den Teufel an die Wand zu malen, ist es aber sicherlich gerade angesichts der Erweiterung der Modell- und Ausstattungspalette noch viel zu früh. Und: Die sogenannten „First-Mover-Leasing-Angebote“ mit attraktiven Konditionen werden sehr gut angenommen, sagt Stefan Würfel. Auch VW ist mit der bisherigen Nachfrage beispielsweise von Flottenkunden zufrieden. Sorgen um das „Brot-und-Butter-Modell“ gibt es im Unternehmen also nicht. „Der Golf läuft“ sagte ein Sprecher auf Anfrage.

