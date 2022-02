Wolfsburg

Jetzt haben VW-Beschäftigte die Chance, sich einen der beliebten e-up! zu sichern: Der Volkswagen-Vertrieb verlost ab sofort an Mitarbeiter Kaufoptionen für insgesamt 2.100 Fahrzeuge. Die Teilnahme ist bis zum 14. März möglich.

Gleiche Chance für alle Mitarbeitenden

Francesco Forte, Leiter Vertrieb an Mitarbeiter sagt: „Wir haben aus den Erfahrungen in der Vorweihnachtszeit gelernt. Dementsprechend haben wir die Vermarktung des e-up! für diese Aktion als Verlosung gestaltet. So ist sichergestellt, dass alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gleichen Chancen haben.“ Trotz der aktuellen Kapazitäten bei den Halbleitern und der Produktion biete man die größtmögliche Menge von e-up! für die Belegschaft an.

Der zuständige Betriebsrat Achim Thust betont: „Nach der ersten e-up!-Aktion gab es Verbesserungsbedarf, keine Frage. Mit dem Losverfahren und der professionellen Aufsicht stellen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb sicher, dass alle Beschäftigten die gleiche Chance auf einen der 2100 e-up! haben.“

Von Carsten Bischof