Ein Tatortreiniger berichtet aus seinem Leben

Die Deutschen lieben ihren „Tatort“ am Sonntagabend, Kriminalromane gehören stets zu den Bestsellern. Aber was nach dem Sicherstellen der Beweise und vor der Rückkehr zur Normalität wirklich geschieht, bleibt meist unklar. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wird Peter Anders aus seinem Berufsalltag als Tatortreiniger in der Veranstaltungsreihe „Auf eine gute Stunde mit …“ berichten. Er hat über 15 Jahre Erfahrung als Tatortreiniger, und dennoch sieht er seine Tätigkeit nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung.

Vortrag und Diskussion

Die moderierte Gesprächsrunde zum Thema „Zwischen Fakt und Fiktion – Berichte aus dem Leben eines Tatortreinigers“ findet am Dienstag, 18. Februar, um 18 Uhr im MobileLifeCampus in Wolfsburg statt. Moderiert wird die rund einstündige Veranstaltung von Simon Weis, Volontär der Volkswagen Kommunikation. Nach einem 45-minütigen Podiumsgespräch folgt eine offene Fragerunde. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind über die Webseite der AutoUni möglich.

15 Jahre Berufserfahrung

Peter Anders gründete 2005 sein eigenes Unternehmen für Tatortreinigung in München. Seither ist er mit seinem Team auch als Schädlingsbekämpfer, Unfallortreiniger und Räumer von Messie-Wohnungen unterwegs. 2011 veröffentlichte er das Buch „Was vom Tode übrig bleibt“. Dort berichtet er von seinen Erfahrungen in diesem ungewöhnlichen Job, von bewegenden Begegnungen mit Angehörigen und von vielen weiteren Grenzerfahrungen.

Die Reihe „Auf eine gute Stunde mit…“ findet nach zwei gelungenen Veranstaltungen im vergangen Jahr erst zum dritten Mal statt. Das Konzept: Einmal im Quartal wird ein Gast nach Wolfsburg eingeladen, der eine spannende Gesichte zu erzählen hat und sich der Diskussion stellt.

