Geschwindigkeit ist Trumpf: So funktionieren die Corona-Tests bei VW

Hätte Volkswagen einen Tag früher zum Pressetermin geladen, hätte noch die Null gestanden: Am Dienstagabend nun, als Personalvorstand Gunnar Kilian und Lars Nachbar, Chef des VW Gesundheitswesen, die Vorgehensweise an den Corona-Testcontainern im Wolfsburger Werk erläuterten, mussten sie auch die ersten zwei Infektionsfälle nach dem Werksurlaub bekannt geben. Doch anhand dieser beiden Fälle lässt sich bereits erkennen: Volkswagens Testsystem könnte sich schnell bezahlt machen.

Denn: Bei den beiden positiv auf das Corona-Virus getesteten Mitarbeitern, handelt es sich um zwei Urlaubsrückkehrer, die sich gar nicht erst im Werk befanden. Das erklärte Ziel ist damit erreicht: Infektionsketten gar nicht erst auftreten lassen oder eben schnell zu unterbrechen. Gunnar Kilian beschreibt dies so: „Ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere Kolleginnen und Kollegen hat weiter höchste Priorität. Zum Ende der Urlaubssaison steigt das Verbreitungsrisiko. Gleichzeitig zieht die Nachfrage wieder an, sodass wir einen neuerlichen Shutdown unbedingt vermeiden wollen. Daher ergreift Volkswagen alle notwendigen Schritte, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.“

Planungen für die Tests begannen schon im April

Das Testangebot für die Mitarbeiter war dabei von langer Hand geplant. „Wir haben uns schon im April für eigene Testkapazitäten entschieden“, verriet Kilian. Doch der Aufbau gestaltete sich alles andere als einfach. Auf dem Hochstand der Pandemie waren Testgeräte so gut wie nicht zu bekommen. „Und unser Ziel war es von Anfang an, den Markt mit zusätzlichen Kapazitäten anzureichern und nicht das öffentliche Gesundheitssystem zu kannibalisieren“, stellt Nachbar klar.

Natürlich mit Abstand: (v.l.) Lars Nachbar, Leiter des VW Gesundheitswesen, Stadträtin Monika Müller, Personalvorstand Gunnar Kilian und die Projektleiterin Daniela Kirstein vor dem Test-Container Quelle: Roland Hermstein

VW nutzte schließlich seine guten Kontakte nach China und beschaffte dort hochmoderne medizinische Anlagen. Mit der Stadt Wolfsburg und dem Klinikum fand man zudem schnell einen Kooperationspartner, lobt Kilian die Zusammenarbeit. Denn die Rachenabstriche werden zwar durch Personal des VW-Gesundheitswesens – dafür schulte man über 100 Mitarbeiter – in den Containern abgenommen, die Durchführung der Tests erfolgt allerdings durch das Klinikum Wolfsburg. Das kommt natürlich auch der Stadt zugute. Das moderne Gerät hätte man sich kaum leisten können, sagt Gesundheitsdezernentin Monika Müller. „Und die Tests sorgen für den bestmöglichen Schutz der Wolfsburger Bevölkerung“, lobt sie.

Schon nach 24 Stunden herrscht Klarheit

Bis zu 2400 Tests aus insgesamt zehn Walkthrough-Containern an den deutschen Standorten können täglich im neuen Testzentrum in Wolfsburg ausgewertet werden. „Derzeit befinden wir uns aber noch in der Hochlaufphase“, sagt Nachbar. Rund 100 Rachenabstriche werden an den bereits aktiven Containern in Wolfsburg, Emden und Braunschweig abgenommen – das macht bisher etwa 700 Tests. Nachbar geht aber von deutlich steigenden Zahlen aus. „Spätestens im Herbst, wenn die Grippesaison beginnt“, so Nachbar. Dabei ist VW auch davon abgerückt, nur Mitarbeiter mit Symptomen zu testen. „Wir haben auch einige Urlaubsrückkehrer getestet, die verunsichert waren. Niemand wird von uns abgewiesen“, so Nachbar.

So kann man sich testen lassen Bereits rund 700 VW-Mitarbeiter haben von den freiwilligen Corona-Tests Gebrauch gemacht. Das Prozedere ist schnell und einfach. Zuerst sollte das Gesundheitswesen zwecks Terminabsprache informiert werden. VW hat dafür die zentrale Rufnummer (05361) 933 333 eingerichtet. Getestet wird per Rachenabstrich durch extra geschulte Mitarbeiter des VW-Gesundheitswesen direkt am Container. Das ist völlig schmerzlos und dauert inklusive Ausfüllen der Formalien maximal fünf Minuten. Die Mitarbeiter bleiben bis zum Vorliegen des Ergebnisses zuhause. Nach 24 Stunden herrscht Klarheit. Ist der Test positiv, wird der Mitarbeiter von einem Arzt telefonisch informiert. Parallel benachrichtigt VW die Behörden. Kontaktpersonen werden ermittelt und eventuell selbst getestet. Nach zweiwöchiger Quarantäne erfolgt ein erneuter Test. Ist dieser negativ, geht es zurück an den Arbeitsplatz. Die Kosten für alle Tests trägt Volkswagen.

Die Ergebnisse der freiwilligen Tests liegen bereits nach 24 Stunden vor. „Diese Geschwindigkeit ist unser entscheidender Vorteil. Geschwindigkeit ist einer der wichtigsten Faktoren in der Pandemie“, ist der Gesundheitsexperte Nachbar überzeugt. Denn bei einem positiven Ergebnis können so schnell Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört die Ermittlung von Kontaktpersonen und die Durchführung von Tests bei ihnen und natürlich auch die Desinfektion des Arbeitsplatzes des Infizierten sowie die Anordnung einer Maskenpflicht für den betroffenen Arbeitsbereich.

