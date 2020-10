Geschäft mit Wallboxen boomt: Das gilt es zu beachten

Wolfsburg

Die Elektromobilität ist schleppend in Gang gekommen, jetzt aber nimmt das Thema rasant Fahrt auf. Das macht sich nicht nur an den Zulassungszahlen von Elektro-Autos bemerkbar. Auch das Geschäft mit privaten Ladesäulen, den sogenannten Wallboxen, floriert. „In den letzten sechs, sieben Wochen hat eine riesige Welle eingesetzt“, berichtet Markus Schuchardt aus der Geschäftsleitung von Cubos. Das Wolfsburger Unternehmen mit Sitz im Heinenkamp ist einer der größten Anbieter in der Region für die Installation von Wallboxen.

Derzeit montieren die Experten der Firma quasi eine Wallbox nach der anderen. „Wenn unser Installateur mit einem Auftrag fertig ist, kriegt er teilweise schon den nächsten Anruf“, berichtet Fritz Kröger, Leiter Elektrotechnik bei Cubos. Ein wichtiger Grund dafür ist die Umstellung der Dienstwagen-Flotte von Volkswagen auf E-Autos. In kurzer Zeit brauchen die davon betroffenen Mitarbeiter abrechnungsfähige Wallboxen, zeitgleich hat Volkswagen mit der Auslieferung der passenden Wallboxen des Tochterunternehmens Elli begonnen, auf welche der überwiegende Teil der Dienstwagenfahrer zurückgreift.

„Lange war unklar, wann die Auslieferung beginnt. Der Launch wurde mehrfach verschoben, zuletzt hieß es sogar, dass die ID.Charger von Elli frühestens Anfang November bei den Kunden sind. Doch dann ging alles ganz schnell“, verrät Markus Schuchardt. Seitdem arbeitet Cubos die Aufträge stringent ab, die Teams schaffen jeweils zwei bis drei Installationen am Tag. „Aber noch halten wir unser Versprechen, binnen 15 Tagen nach Hardware-Verfügbarkeit montiert zu haben“, so Schuchardt.

Cubos geht von weiter steigender Nachfrage aus

Noch: Denn Cubos rechnet mit einer weiteren, deutlichen Zunahme der Aufträge. „Ich glaube, wir befinden uns derzeit an einem Tipping-Point. Bald werden Elektro-Autos das Bild auf den Straßen bestimmen“, ist Cubos-Geschäftsführer Marc Wille überzeugt. Vor allem das brandneue Förderprogramm, das die Installation privater Ladesäulen ab dem 24. November mit 900 Euro unterstützt, dürfte nochmal für einen kräftigen Schub sorgen.

Denn: Die Anschaffung einer Wallbox ist nicht unbedingt günstig. „Die Preise für eine Wallbox mit 11 KW Ladeleistung, wie sie auch Elli und die LSW anbieten, liegen bei ungefähr 400 Euro“, erklärt Kröger. Wer dazu noch ein System mit Zugangsberechtigung und Abrechnungsmöglichkeit oder sogar Appsteuerung möchte, der muss nochmal mehr hinlegen. „Für 850 Euro kriegt man Produkte, die eigentlich alles können und manchmal sogar schick designt sind“, weiß Schuchardt.

Obendrauf kommen aber noch die Kosten für die Installation – und die kann durchaus kompliziert und damit auch teuer sein. „Viele denken, ein Starkstromanschluss reicht aus. Doch Starkstrom ist nicht gleich Starkstrom“, erklärt Kröger. Der Experte hat schon viele Installation vorgenommen und weiß um die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben können, zumal in früheren Jahren bei der Verlegung der Elektrik kaum an den Triumphzug der Elektromobilität gedacht wurde. „Für die Installation einer Wallbox braucht man ein Fünf-mal-Sechs-Quadrat-Kabel vom Hausanschluss direkt zur Wallbox – ohne Zwischenanschluss“, vereinfacht Kröger. Denn die Kabel müssen die Leistung aushalten, sonst kann es schnell zum Überhitzen und damit im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich werden. „Die Fälle, in denen wir nur mal kurz drei Meter Leitung legen müssen, kann man deswegen an einer Hand abzählen“, berichtet Kröger. Zwischen 1200 und 1800 Euro müsse man für die Installation deshalb einrechnen.

Solarenergie kann Wallbox ergänzen

Was die Wallboxen angeht, ist Cubos übrigens an einen Hersteller gebunden. „Wir beraten objektiv hinsichtlich Ladeleistung, Komfortfunktion und Preis-Leistungsverhältnis“, sagt Kröger. Er etwa empfiehlt den Kunden, auf Wallboxen mit 22 KW Ladeleistung zu setzen. Diese seien nur unwesentlich teurer, als die derzeit handelsüblichen 11-KW-Boxen. „Zumindest sollte man heute schon bei der Installation die Kapazitäten für eine 22-KW-Box einplanen“, rät Kröger. Denn: Ob das derzeitige Stromnetz an vielen Stellen überhaupt darauf ausgelegt ist, dass jedes Haus eine Wallbox hat, muss sich erst noch zeigen. Nicht umsonst müssen private Ladestationen beim Stromversorger angemeldet werden. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst und haben ist besser als brauchen“, verdeutlicht Marc Wille.

In Sachen eigene Versorgung der Wallbox durch eigene Solarenergie und Energiespeicher oder Lastenmanagement etwa für Mehrfamilienhäuser oder Parkhäuser bietet Cubos deswegen auch gleich Lösungen an. „Wir glauben, dass das gerade für Arbeitgeber immer attraktiver werden wird. Denn wo stehen unsere Autos die meiste Zeit?“, verdeutlicht Wille.

Auf eine App-Steuerung der Wallbox können die Kunden aus Krögers Sicht hingegen noch verzichten. „Das intelligentere Lademanagement befindet sich derzeit noch im Auto. Das reicht aus“, empfiehlt der Experte.

Aber warum überhaupt auf eine Wallbox setzen, wenn E-Autos doch auch über normale Haushaltssteckdosen geladen werden können? Auch dafür hat Kröger ein einfaches Rechenbeispiel: „Eine Haushalts-Steckdose benötigt bis zu sieben Stunden, um so viel Energie bereit zu stellen, wie ein ID.3 nach WLTP auf 100 Kilometern verbraucht – mit einer handelsüblichen 11 kW-Wallbox reduziert sich die Zeit hingegen auf weniger als 90 Minuten.“

Von Steffen Schmidt