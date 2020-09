Wolfsburg

Mit dem Produktionsstart des Golf Variant ist die gesamte Familie des Kompaktwagens im Wolfsburger VW-Werk vereint. Dieser Schachzug sollte eigentlich die Auslastung im Stammwerk für die nächsten Jahre sicherstellen, während andernorts die Umrüstung auf die Produktion von Elektro-Autos eingeläutet wurde. Doch in diesem Jahr zeigt sich: Dieser Plan geht nicht wirklich auf. Die Auslastung im Wolfsburger Werk ist so gering wie lange nicht mehr – und das liegt nur zum Teil an Corona. Der Betriebsrat fordert deswegen nun offensiv ein E-Modell für den Standort.

Es ist noch gar nicht so lange her, da sprach der damalige Produktionsvorstand Andreas Tostmann von möglichen eine Million Fahrzeugen, die jährlich in Wolfsburg produziert werden könnten. Im Jahr 2020 sollten nach Einschätzungen der Planungsrunde vor drei Jahren mehr als 800 000 Fahrzeuge produziert werden. Von dieser Marke ist man weit entfernt. In diesem Jahr werden wohl nur 500 000 Fahrzeuge von den Bänder rollen. Zum Vergleich: Das sind gut 100 000 Fahrzeuge weniger als im Jahr 2000, in dem es bei Volkswagen noch die Vier-Tage-Woche gab.

Golf-Segment steht extrem unter Druck

Schuld daran ist natürlich auch das Coronavirus. Der Lockdown in März und April hat die Fertigung stark zurückgeworfen. Der Absatz brach zwischenzeitlich komplett ein. Höhere Gewalt. Doch nicht das gesamte Problem ist auf die Pandemie zurückzuführen. „Die Auslastung hätte auch ohne Corona in diesem Jahr nicht über 700 000 Fahrzeugen gelegen“, kritisierte der Betriebsratschef Bernd Osterloh jüngst. Erst ab dieser Marke aber werde in Wolfsburg tatsächlich Geld verdient.

Grund dafür ist, dass das Golf-Segment zunehmend unter Druck gerät. Zum einen laufen SUV-Modelle der Kompaktklasse den Rang ab, zum anderen sorgt auch der Vormarsch der Elektromobilität für sinkende Absatzzahlen beim Golf – und zwar schneller als gedacht. Bernd Osterloh forderte deswegen jüngst – und nicht zum ersten Mal – einen Stromer für das Werk Wolfsburg. „Wir wollen für Wolfsburg ab 2025 zusätzlich ein Elektro-Modell der neuesten Generation mit der neuesten Software.“ In der aktuellen Planungsrunde im November werde dies wahrscheinlich nicht entschieden werden können. Im November 2021 allerdings müsse dann ein Entschluss gefasst werden.

Doch ein Umbau des Wolfsburger Werks kostet natürlich auch Geld und Zeit. Zwar hat man in Wolfsburg durch den e-Golf oder Hybride durchaus Erfahrung in der Produktion von Stromern, doch auf die Produktion von Autos auf Basis des Elektrobaukastens MEB ist das Stammwerk nicht ausgelegt. In Deutschland sind bisher nur das Werk Zwickau und die kleine Gläserne Manufaktur in Dresden soweit. Hannover und Emden werden derzeit umgerüstet. Anhand von Emden zeigt sich die Kostendimension. Eine Milliarde nimmt VW dafür in die Hand – allerdings wird dort nicht nur umgerüstet, sondern auch neu gebaut.

E-Auto scheint einzige Möglichkeit, um Standort zukunftssicher zu machen

Auch die Frage, welches E-Auto in Wolfsburg überhaupt gebaut werden könnte, ist Stand heute nicht so leicht zu beantworten. In Zwickau werden der ID.3 und der ID.4 gefertigt. Allein 300 000 Autos können dort jährlich vom Band laufen. Emden soll ab 2022 ebenfalls den ID.4 bauen, Hannover bekommt den ID.Buzz. Denkbar wäre vielleicht die Fertigung des geplanten Kleinwagens ID.1. Oder – je nachdem wie sich die Nachfrage entwickelt – müsste geprüft werden, ob sich für ein bereits existierendes Modell wie den ID.3 ein weiterer Produktionsstandort auszahlt.

Ob dadurch allerdings netto wirklich neue Jobs in Wolfsburg entstehen würden, ist unwahrscheinlich. Generell braucht es für die Produktion von E-Autos weniger Personal als für die von Verbrennern. Hinzu kommt das resolute Effizienzprogramm, das VW fährt. Der daraus resultierende Personalabbau soll über den Zukunftspakt und die Roadmap digitale Transformation sozialverträglich gestaltet werden. Mit einem E-Modell für Wolfsburg dürfte aber zumindest weiterer Verlust von Arbeitsplätzen vermieden werden. Denn: Wenn man die Transformation richtig angehe, würden auf anderen Gebieten auch Jobs entstehen, zeigte sich Konzern-Chef Herbert Diess jüngst überzeugt.

