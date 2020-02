Genfer Autosalon abgesagt: Was macht VW?

Genf/Wolfsburg

Der Genfer Autosalon fällt dem Coronavirus zum Opfer. Wegen der steigenden Zahl von Erkrankten verbot die Schweizer Regierung am Freitag alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Davon betroffen ist auch das Frühjahrstreffen der Autobranche in Europa, das am Montag beginnen sollte und zu dem 600 000 Besucher erwartet wurden.

„Dies ist ein Fall von höherer Gewalt. Für die Aussteller, die massiv in ihre Präsenz in Genf investiert haben, ist dies ein herber Verlust“, sagte Autosalon-Chef Maurice Turrettini. Nun müsse der Abbau organisiert werden. Die bereits verkauften Eintrittskarten würden zurückerstattet.

Wie stellt Volkswagen jetzt die neuen Golf-Modelle vor?

Viele Autobauer wollten auf der Messe wichtige neue Modelle präsentieren. Volkswagen etwa wollte die Weltpremiere der wichtigen neuen Golf-Modelle GTI, GTD und GTE in Genf feiern. Das fällt nun flach. Während einige Hersteller – darunter auch Audi –bereits angekündigt haben, die Weltprmieren ihrer neuen Modelle stattdessen als Online-Veranstaltung zu streamen, stehe bei Volkswagen eine Entscheidung über das alternative Vorgehen noch aus, sagte ein VW-Sprecherin am Freitagnachmittag auf WAZ-Anfrage.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt