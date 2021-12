Gegenwind für Cavallo: Acht Listen bei VW-Betriebsratswahl

Wolfsburg

Wer bei VW-Betriebsratswahlen in der Vergangenheit Spannung erwartete, der war an der völlig falschen Adresse. Der Ausgang der war – wenn auch aus anderen Gründen – in der Regel so vorhersehbar wie bei Regierungswahlen in der DDR, das Ergebnis stets dasselbe: Dominanz der IG Metall-Fraktion. Fast 90 Prozent der Stimmen konnte die Liste der größten Gewerkschaft der Welt in Wolfsburg meist auf sich vereinen. Auch weil bei einem ungefähr genau so hohem Organisationsgrad bisher die Konkurrenz fehlte. Von den derzeit 75 Betriebsräten stammen 66 aus der IG-Metall Fraktion. Der Rest der Sitze verteilt sich auf MIG 18, die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) und einen Einzelkandidaten.

Das ist der Betriebsrat Aktuell besteht der Betriebsrat bei Volkswagen in Wolfsburg aus 75 Vertretern, 66 davon gehören zur IG Metall-Fraktion. Mehr als 50 von ihnen betreuen als Bereichsbetriebsräte die rund 65 000 Mitarbeiter im Stammwerk. Die Bereichsbetriebsräte berichten wiederum an neun sogenannte Koordinatoren, die zusammen mit der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo und deren Stellvertreter das wichtigste Gremium, den Betriebsausschuss, bilden. Zudem unterstützt ein Verwaltungsapparat mit rund 70 Geschäftsführern, Generalsekretären, Referenten und Assistenten die Arbeitnehmervertreter. Die Basis der IG Metall im Werk bilden die Vertrauensleute, diese spielen auch bei der Nominierung der Liste eine entscheidende Rolle. Der neue Betriebsrat wird aus nur noch 73 Vertretern bestehen. Die Wahl wird im März coronabedingt an mehreren Tagen stattfinden.

In diesem Jahr könnte dieses so solide Machtgefüge kräftig durcheinander geraten. Denn: Noch nie gab es soviel Gegenwind für die Liste der Metaller. Das Brisante daran: Der Großteil der Konkurrenz kommt nicht etwa von außerhalb, sondern aus den eigenen Reihen. Gleich mehrere IG-Metallmitglieder, darunter auch Betriebsräte, treten mit eigenen Listen gegen Spitzenkandidatin Daniela Cavallo und ihr Team an.

Vier Neugründungen treten bei den Wahlen an

Bei den Wahlen im Frühjahr wird die VW-Belegschaft deswegen deutlich mehr zu Lesen haben auf dem Wahlzettel. Seit Dienstag steht fest: Gleich acht verschiedene Listen gehen auf Stimmenfang. Neben den bereits vertretenen Listen von IG Metall, MIG 18 und CGM sowie „Die Alternative“ vom bisherigen Einzelkandidaten Dirk Böse sind das die Neugründungen „Die Unabhängigen“ und „Mensch sein bei VW/Werte leben“, „Wir für euch“ sowie „Die andere Liste“. Erfreulich: Rechte Gruppierungen, wie sie in der Industrie unter anderem bei Daimler immer mehr an Bedeutung gewinnen, finden sich nicht darunter.

Steht bei den Betriebsratswahlen unter Druck: Daniela Cavallo. Quelle: Swen Pförtner

Der IG Metall könnte damit eine ähnliche Eruption drohen wie den Volksparteien in der Politik. Die Listen „Wir für euch“ und „Die andere Liste“ stellen dabei aktuell wohl die größte Gefahr für die Metaller da. Erstere wurde von den beiden geschassten IG-Metall-Betriebsräten Norbert Lem und Michael Maginski gegründet. Acht Personen treten auf der Liste an. Lem und Maginski kritisieren vor allem Daniela Cavallos Umgang mit Herbert Diess. In einem Schreiben an die Großaktionärsfamilien Porsche und Piech sprachen sie sich für den Konzern-Chef aus, warnten davor, der Betriebsrat wolle Diess aus „egoistischen“ Gründen opfern und sprachen von einem „aktienkurs- und rufschädigendem Irrweg“ des Betriebsrates.

Frank Patta kritisiert „Hinterzimmerpolitik“

Unter der Flagge „Die andere Liste“ kandidiert mit Frank Patta ein echtes Schwergewicht. Der 57-Jährige verfügt über Jahrzehnte Erfahrung in der Mitbestimmung, war Erster Bevollmächtigter der Wolfsburger IG Metall und unter Bernd Osterloh zudem Generalsekretär des Konzernbetriebsrats und dort für das Internationale zuständig. 15 Personen hat Patta auf seiner Liste vereint, darunter den frischgewählten SPD-Ratsherr der Stadt Wolfsburg und Reislingens „Beinahe-Bürgermeister“ Thomas Heyn. Dieser hatte sich zunächst erfolglos für die Liste der IG Metall beworben.

Frank Patta will die Gremien der Mitbestimmung wieder stärken. Quelle: Betriebsrat

Patta begründet seine Kandidatur zum einen mit der Sorge um Arbeitsplätze in Wolfsburg, vor allem prangert er die fehlende Transparenz und „Hinterzimmerpolitik“ des Betriebsrates an. „Die Macht hat sich in den letzten gut zehn Jahren zunehmend aus den Gremien zur Betriebsratsspitze verlagert. Wichtige Entscheidungen wie die Vertragsverlängerung mit Herbert Diess im Juli werden ohne vorherige Diskussion entschieden und der Basis nur zum Abnicken vorgesetzt. Kurze Zeit gibt es dann wieder Theater, das wir alle ausbaden müssen“, kritisiert Patta im Gespräch mit der WAZ. Er möchte die einzelnen Gremien wieder stärken. „Es geht nicht um die Personen, sondern um die Mitbestimmung“, so Patta.

IG Metall und SPD reden von „Spaltungsversuchen“

Während der Betriebsrat um Daniela Cavallo bisher gelassen auf die Gegenbewegung reagiert, setzte vor allem die IG Metall mit ihren Vertrauensleuten zum Gegenangriff an. Lem und Maginski warf man aus der Fraktion und ihren Büros und kritisierte, sie würden sich mehr um die Zukunft des Konzern-Chefs, als um die Belegschaft kümmern. Bei Patta wurde es sogar persönlich. Diesem ginge es nur um seinen persönlichen Vorteil, seine Kandidatur nannte der Erste Bevollmächtigte Flavio Benites gar einen „Ego-Trip“. Bei den neuen Listen würde es sich generell um „egoistische Spaltungsversuche“ handeln.

Stehen hinter Daniela Cavallo: Falko Mohrs und Immacolata Glosemeyer. Quelle: Britta Schulze

In diesen herben Ton stimmte auch die traditionell gewerkschaftsnahe SPD mit ein. „Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und die IG-Metall-Fraktion machen einen hervorragenden und wichtigen Job im Sinne der Kolleginnen und Kollegen. Dass ausgerechnet in dieser herausfordernden Situation diese für uns alle wichtige Arbeit durch Spaltung und Falschinformationen erschwert wird, halten wir für hoch problematisch“, kommentierten die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer und der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs in einem gemeinsamen Statement und machten die Wahl damit auch offiziell zu einem Politikum.

Frank Patta kann diese Vorwürfe nicht nachvollziehen. Er sei weiterhin Vollblut-Metaller. Von Spaltung könne keine Rede sein. „Wenn für Tarifpolitik und Beschäftigung gekämpft wird, sind wir natürlich mit dabei“, sagt er. In der derzeitigen Situation könne offener Diskurs mit verschiedenen Standpunkten nur hilfreich sein. Das gehöre ohnehin zu einer Demokratie dazu. „Das hätte ich mir im Übrigen schon vorher gewünscht“. Durch die Vielzahl der Listen sieht er zudem den an ihn gerichteten Vorwurf des Egoismus widerlegt. „Das zeigt ja, dass nicht nur ich ein Problem habe, sondern dass viele Kollegen mit der aktuellen Situation unzufrieden sind. Wie weit diese Unzufriedenheit reicht, das werden nun die Wahlen zeigen.

Von Steffen Schmidt