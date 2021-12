Gegen Corona: VW-Gesundheitswesen impft auch zwischen den Feiertagen

Wolfsburg

Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer ist die Chance, die Corona-Pandemie bald hinter sich zu lassen: Dieser Überzeugung ist das Management von Volkswagen und bietet Impfungen in vielen seinen deutschen Werke – darunter im Wolfsburger Stammwerk – auch zwischen Weihnachten und Silvester an. Das kündigt VW-Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian jetzt an.

Geimpft wird im VW-Gesundheitswesen

Das Impfzentrum im Hafen 1 sei zwischen den Feiertagen allerdings nicht in Betrieb, sagte eine VW-Sprecherin auf AZ/WAZ-Anfrage. „Es soll in der ersten Januarwoche wieder starten.“ Aber: „Für Beschäftigte, die in dieser Zeit mit Impfungen versorgt werden müssen, stellen wir über das Gesundheitswesen eine optimale Versorgung sicher.“ Das heißt im Klartext: Volkswagen-Beschäftigte können sich auch zwischen den Feiertagen im Wolfsburger Werk impfen lassen – nur nicht im VW-Impfzentrum, sondern auf Anfrage in den Räumen des Gesundheitswesens.

Das VW-Impfzentrum im „Hafen 1“: Zwischen den Feiertagen ist es geschlossen – es nimmt in der ersten Januarwoche den Betrieb wieder auf. Quelle: Roland Hermstein/dpa/WAZ-Montage

Die Erfahrung zeigt: Viele VW-Beschäftigte, die im Ausland arbeiten, fliegen oder fahren in der Weihnachtszeit nach Hause. Unter ihnen gibt es nicht wenige, die sich in der Heimat gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Außerdem ist das Wolfsburg in den Weihnachtsferien natürlich nicht komplett verwaist – so laufen beispielsweise Umbaumaßnahmen. Für diese Beschäftigten wolle man eine Impfung anbieten, heißt es im Werk. Egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung.

Auch an sächsischen Standorten wird zwischen den Feiertagen geimpft

Auch an einigen sächsischen VW-Standorten werde zwischen Weihnachten und Neujahr geimpft. Hintergrund: Die Inzidenz ist Sachsen ist seit Wochen sehr hoch, Corona-Patienten sind wegen mangelnder Behandlungskapazitäten schon in andere Bundesländer verlegt worden. Aber es gebe nicht an jedem deutschen Standort die Möglichkeit, sich zwischen den Feiertagen impfen zu lassen, erklärte die Sprecherin. Das „ob“ und „wie“ werde unterschiedlich gehandhabt.

Insgesamt ist VW mit dem Verlauf seiner Impfkampagne zufrieden: „Bei der Volkswagen AG konnten wir bereits rund 95.000 Impfungen durchführen“, sagt Personalvorstand Gunnar Kilian. „Über 40.000 Beschäftigte konnten wir so schon komplett immunisieren.“ Allein in den vergangenen zwei Wochen seien bereits 11.000 Booster-Impfungen verabreicht worden, so Kilian. Bis Ende dieser Woche sollen es 18.000 sein.

Dr. Lars Nachbar, Leiter des VW-Gesundheitswesens, verweist auf die Wichtigkeit der Kampagne: „Für mein Ärzteteam und mich ist die Impfung die beste und wirkungsvollste Methode, um die Pandemie überwinden zu können. Uns sollte allen bewusst sein, dass wir aktuell noch weit davon entfernt sind, das Virus ohne weitere Abwehrstrategien einfach zirkulieren zu lassen.“ Die Impfung sei der „kontrollierte Weg, bei dem wir die Risiken und Nebenwirkungen gut kennen und diese einschätzen können.“ Für ihn und sein Team gebe es „keinen rationalen Grund, sich einer Impfung zu verweigern.“

Von Carsten Bischof