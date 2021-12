Gedenkstunde am Rathaus: Montagsspaziergänger treffen auf Gegenwehr

Wolfsburg

Die Montagsspaziergänge in Wolfsburg ziehen zwar mehr und mehr Teilnehmer an, gleichzeitig nimmt aber auch die Kritik an den Protesten der Impfgegner zu. So wird am Montag, 27. September, in Wolfsburg auch erstmals eine Art Gegenveranstaltung stattfinden.

Die Wolfsburger Frank Hocke und Katharina Rosch wollen um 17.30 Uhr vor dem Rathaus mit einer Schweigestunde auf die Covid-Opfer in Wolfsburg aufmerksam machen. Für jedes Opfer wollen sie auf der Treppe eine Kerze aufstellen. Im Gegensatz zu den Montagsspaziergängen handelt es sich bei der Schweigestunde um eine angemeldete Veranstaltung.

„Wir freuen uns, über jeden, der sich zu uns stellt und mit uns den Opfern der Pandemie in unserer Stadt gedenkt. Ganz bewusst haben wir uns für eine Schweigestunde entschieden, denn wir gehören zur schweigenden Mehrheit. Die Zeichen der Zeit erfordern es jetzt und heute, dass wir sichtbarer werden“, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Ziel sei nicht die Konfrontation mit den „Spaziergängern“, sondern friedlich den Toten zu gedenken.

Falko Mohrs warnt vor Instrumentalisierung von rechts

Kritik an den Montagsspaziergängen äußert auch der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs (SPD). Die Erfahrungen aus dem Ausland mit der Omikron-Variante und die Empfehlungen der Wissenschaft seien eindeutig. „ Wir brauchen so viele Impfungen wie möglich und wir müssen unsere Kontakte einschränken um die Ausbreitung des Virus in Grenzen zu halten. Mein Dank gilt der großen Mehrheit in der Gesellschaft, die sich an die Regeln halten, auch wenn es schwer fällt“, teilt Mohrs mit. Die Corona-Maßnahmen zu hinterfragen, sei in einer Demokratie legitim. „Ich würde nur alle Bürgerinnen und Bürger dringend bitten zu prüfen mit wem sie zusammen auf die Straße gehen und ob sie von Rechtsaußen instrumentalisiert werden“, warnt Mohrs vor einem Rechtsruck innerhalb der Protestszene.

Mit was für fraglichen Ansichten zumindest einige der Montagsprotestler unterwegs sind, zeigt ein Flyer, der massenweise an Autos auf dem VW-Parkplatz an der FE verteilt wurde. Dort werden sogenannte „Informationsseiten“ zum Corona-Virus genannt, die schon mehrfach mit Falsch-Informationen und verschwörungstheoretischen Inhalten zum Corona-Virus aufgefallen sind.

Von Steffen Schmidt