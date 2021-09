Gedenken an Opfer von 9/11 in der Autostadt

Wolfsburg

Vor 20 Jahren erschütterten die Terroranschläge in den USA mit fast 3000 Toten die Welt. Anlässlich des Jahrestages öffnete die Autostadt in Wolfsburg am Samstag mit einer Schweigeminute für die Opfer des 11. September 2001. Gemeinsam mit Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt und Manuel Mächler-Teleki, Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats der Autostadt, hielten Mitarbeitende des Themenparks sowie Besucherinnen und Besucher einen Moment inne, um allen Betroffenen der Terroranschläge in New York City vor zwanzig Jahren zu gedenken.

Menschen die Hand reichen und den Dialog suchen

Armin Maus: „Was am 11. September 2001 geschah, hat uns alle zutiefst erschüttert. Auch zwanzig Jahre später bleiben die Bilder und die zahlreichen Opfer unvergessen. Die Anschläge und die Kriege, die durch sie ausgelöst wurden, sind eine Mahnung an uns, Menschen die Hand zu reichen – ungeachtet aller Unterschiede in Religion, Kultur und Orientierung. Als Ausdruck unserer Anteilnahme und als ein Ort, an dem Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit gelebt werden, möchten wir gemeinsam an die Opfer von 9/11 erinnern.“

Öffnung mit Schweigeminute: In der Autostadt gedachten Geschäftsführer Armin Maus und Betriebsrats-Vizechef Manuel Mächler-Teleki der Opfer des 11. September 2001. Quelle: Matthias Leitzke

Manuel Mächler-Teleki: „Der 11. September 2001 hat die Vorstellung einer freien westlichen Welt nachhaltig erschüttert. Kaum jemand weiß nicht, was er oder sie gemacht hat, als die ersten Live-Bilder aus New York über die Bildschirme flimmerten. Um für die Zukunft solche furchtbaren Ereignisse zu verhindern, ist es wichtig, das Gespräch zu suchen. Anstelle der Isolation Einzelner muss ein Dialog geführt werden, um eine gemeinsame Sicht zu entwickeln und eine gute Zukunft zu gestalten.“

