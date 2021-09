Wolfsburg

Im Jahr 1976 war die offizielle Markteinführung des ersten Golf GTI. Das 45. Jubiläum feierte nun am Wochenende die Autostadt. Für die Fans des sportlichen Volkswagens war es ein besonderes Ereignis, zumal auch in diesem Jahr das legendäre Treffen am österreichischen Wörthersee coronabedingt abgesagt werden musste. Etwa 100 GTI-Liebhaber aus ganz Deutschland präsentierten ihre Fahrzeuge in Wolfsburg.

Spätestens als am Samstagnachmittag die Sonne raus kam, herrschte Wörthersee-Feeling auf der Freifläche der Autostadt. Glänzende Boliden und laute Musik vermittelten einen kleinen Eindruck von Festivalstimmung. An den Kennzeichen der Autos war zu sehen, dass sich wirklich Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet aufgemacht hatten, um bei diesem Ereignis dabei zu sein.

Das Highlight war die große Parade der Fahrzeuge

Es wurde gefachsimpelt und gestaunt, denn kaum woanders hatte man in den vergangenen zwei Jahren die Gelegenheit, Fahrzeuge aller Generationen so gebündelt an einer Stelle zu sehen. Das Highlight war dann am Sonntag die große Parade der Fahrzeuge durch die Parklandschaft der Autostadt.

Nicht fehlen durften da natürlich auch die „Wörthersee-Azubis“. Jedes Jahr dürfen Auszubildende einen Golf GTI komplett planen und konstruieren. „Im Grunde kriegen wir eine lackierte Karosserie und bauen den Rest dann selber zusammen“, erklärte Tom Hahn, einer der vielen Azubis, die vor Ort waren und gerne technische Fragen beantworteten. Dafür reichen sie drei Konzepte ein, von denen dann eines genehmigt wird.

Zur Galerie Am Wochenende sind rund 100 GTI-Liebhaber nach Wolfsburg gekommen, um sich zu treffen und miteinander zu fachsimpeln. Für viele war es das erste Treffen nach langer Zeit.

Auch die Wörthersee-GTIs waren zu sehen

Gezeigt wurden Wörthersee-GTIs von 2015 bis 2021, wobei der aktuelle Wagen ein GTE ist. Der Plugin-Hybrid läuft mit Verbrennungsmotor plus Elektromotor, der nicht nur während der Fahrt aufgeladen werden kann, sondern auch über die Steckdose. Dieses 2021er-Modell war schon für das vergangene Jahr vorgesehen. Nun konnten die Azubis ihr Werk endlich vorstellen.

Das wartete mit einigen interessanten Details auf. Unter anderem war eine hochwertige Soundanlage verbaut worden, die mit satten 3110 Watt für ordentlich laute Musik sorgen kann. Vor dem Subwoofer im Kofferraum war noch ein besonderes Gimmick in den Boden eingelassen. Ein elektrisches Longboard fand dort in einer Halterung Platz, ganz geschmeidig eingebaut, sodass es sich so problemlos transportieren lässt.

Ganz elektrisch wurde es in der Sim Mobility. An den Fahrsimulatoren wurde am Samstag ein E-Racing-Turnier ausgefahren. Passend zum Event fuhren die Teilnehmer einen Golf GTI TCR, eine in vielen Details nochmal auf Sportlichkeit optimierte Version des Gran Tourismo Injection.

SIM-Racing: An den Fahrsimulatoren wurde am Samstag ein E-Racing-Turnier ausgefahren. Quelle: Boris Baschin

E-Sportler Benedikt Salzer war begeistert vom SIM-Racing

Großen Spaß hatte daran auch E-Sportler Benedikt Salzer, der unter seinem Synonym „SaLz0r“ FIFA-Profispieler beim VfL-Wolfsburg ist. Er war ganz begeistert von den Simulatoren. „Ich spiele viele verschiedene Spiele und habe auch ein Lenkrad zuhause, aber das hier ist nochmal etwas ganz anderes“, sagte er. Der Simulator macht passend zur Fahrt auch Bewegungen. „Sogar das Driften konnte man richtig spüren“, lobte er.

Wenn in dieser Woche das neue Fußball-Game FIFA 22 rauskommt, heißt es aber wieder stundenlang nur Fußball zocken, um für die neue Saison fit zu sein. Das Team beim VfL Wolfsburg hat sich etwas verändert. „Wir kennen uns, aber sehen uns an diesem Wochenende zum ersten Mal“, erklärte Salzer. Der Ausflug in die Autostadt gehörte mit zum Team-Building-Wochenende.

Von Robert Stockamp