Fußball-EM: VW überreicht Dienstwagen an Organisationsmitarbeiter

Kopenhagen

In den zwölf Austragungsorten der auf diesen Sommer verschobenen Fußball-Europameisterschaft 2020 laufen die Vorbereitungen auf das Großereignis bereits seit vielen Monaten. Als offizieller Mobilitätspartner der EM hat Volkswagen den lokalen Organisationskomitees nun die ersten Funktionsfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Ob in Rom, München oder Kopenhagen – in fast allen Spielorten sind die OK-Mitarbeiter künftig in zwei Tiguan und einem Caravelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge unterwegs.

Bis zum Turnierstart am 11. Juni wird die Volkswagen-Flotte in den Austragungsorten nun Schritt für Schritt vergrößert. Unter den am Ende europaweit zusammen mehreren Hundert Funktionsfahrzeugen werden vollelektrische ID.3 und ID.4 sein. Volkswagen will die Plattform der Europameisterschaft vor allem nutzen, um das Thema Elektromobilität in den Mittelpunkt zu stellen.

Anzeige

Jetzt hoffen alle darauf, dass die EM im Juni und Juli stattfinden kann

„Wir hoffen stark, dass sich die Corona-Lage in den nächsten Wochen und Monaten nachhaltig verbessern wird und das Turnier im Juni und Juli wie geplant stattfinden kann“, sagt Stephan Franssen, der im Marketing von Volkswagen die UEFA-Partnerschaft verantwortet. „Gleichwohl bereiten wir uns natürlich auf mögliche Alternativszenarien vor, etwa auf ein Turnier ohne Zuschauer im Stadion.“

Von der Redaktion