Fürs mobile Arbeiten: VW-Beschäftigte können „ihren“ Bürostuhl kaufen

Wolfsburg

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind tausende Volkswagen-Beschäftigte im Home Office. Viele von ihnen merken dabei, dass der heimische Schreibtischstuhl bei weitem nicht so bequem und konzentrationsfördernd ist wie der im Büro. Für sie bietet Volkswagen eine Lösung an: Im „Volkswagen Shop“ am Tor 17 können die VW-Bürostühle jetzt privat gekauft werden.

Rund 1000 Beschäftige haben „ihren“ Bürostuhl schon gekauft

„Der Verkauf der Bürostühle läuft richtig gut“, sagt Thomas Volk, Mitarbeiter im VW-Shop. Bis jetzt habe man rund 1000 der Standard-Bürostühle verkauft. „Der große Vorteil dabei ist, dass die Leute ihn ja aus dem Büro kennen.“ Der Bürostuhl aus den Volkswagen-Büros sei hochwertig, ergonomisch geformt und bequem. Bestellt werde er natürlich vorwiegend von VW-Beschäftigten, die zuhause arbeiten.

Das tun Tausende Mitarbeiter schon seit Monaten. Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern: Denn Unternehmensführung und Betriebsrat haben die mobile Arbeit bei Volkswagen kürzlich neu geregelt. Die wichtigste Neuerung: VW-Beschäftigte können künftig an bis zu vier Arbeitstagen pro Woche mobil arbeiten und diese Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats flexibel verteilen. Sie können demnach beispielsweise eine Woche komplett von zu Hause aus arbeiten und in der Woche darauf zwei Bürotage im Werk einlegen.

Das ist das Objekt der Begierde. Quelle: Boris Baschin

Kilian: Arbeit der Zukunft ist hybrid

Für Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian heißt das: „Die Zukunft der Arbeit bei Volkswagen ist hybrid.“ In der Praxis heißt das: Die Nachfrage nach vernünftigen Bürostühlen fürs Arbeiten in den heimischen vier Wänden dürfte weiter steigen.

Wichtig: Direkt kaufen können Interessierte die VW-Bürostühle im Volkswagen-Shop nicht: „Sie können die Stühle bei uns aber bestellen“, betont Thomas Volk. Alle Infos stehen im VW-Intranet.

