Für gleich drei Jahre: Volkswagen bliebt Lupo Martini und Co. treu

Wolfsburg

Gute Nachrichten für die Fußballvereine an den deutschen Volkswagen-Standorten. Das Unternehmen hat die zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufenen Verträge mit den Clubs allesamt um drei weitere Jahre verlängert. Bis mindestens 2024 bleibt Volkswagen damit Partner von Dynamo Dresden, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, FSV Zwickau, Chemnitzer FC, Hessen Kassel, KSV Baunatal, Kickers Emden und natürlich Lupo Martini Wolfsburg.

„Volkswagen steht gleichermaßen zu Menschen und Mitarbeitern in der Region. Es ist deshalb wichtig, unseren Standortvereinen besonders in coronabedingt herausfordernden Zeiten Planungssicherheit und damit eine klare Perspektive in Richtung Zukunft zu geben. Aus diesem Grund haben wir die auslaufenden Verträge um gleich drei Jahre verlängert. Wir geben den Klubs damit ein Plus an Verlässlichkeit“, sagt Christoph Adomat, Leiter der Volkswagen Sportkommunikation. In der Vergangenheit war die Zusammenarbeit in der Regel immer nur um ein Jahr verlängert worden.

Nachwuchsförderung steht besonders im Zentrum

Die Unterstützung der Vereine an den jeweiligen Produktionsstandorten ist Teil des Konzepts von Volkswagen, die global ausgerichtete Fußballstrategie auch regional an den deutschen Unternehmensstandorten zu verankern. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht dabei besonders die Förderung der Nachwuchsbereiche. Diese bekommen als zusätzliche Mobilitätshilfe jeweils auch zwei Busse für die Jugendabteilung zur Verfügung gestellt.

Zudem werden gemeinsam mit dem Verein gesellschaftliche Projekte angestoßen. Gerade das Thema Vielfalt spielt dabei seit vielen Jahren eine große Rolle. „Wir werden uns auch zukünftig gemeinsam mit den Vereinen für Diversität stark machen – sowohl auf dem Platz als auch abseits davon“, sagt Adomat. Mit dem VfL Wolfsburg wurden etwa Aktionen wie die regenbogenfarbene Kapitänsbinde ins Leben gerufen, bei der kürzlich ausgetragenen EM, bei der VW als ein Hauptsponsor auftrat, setzte der Automobilhersteller mit regenbogenfarbener Bandenwerbung ein Zeichen.

Mit der Unterstützung der traditionsreichsten und in aller Regel klassenhöchsten Fußballvereine an seinen Werksstandorten will Volkswagen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Die Klubs leisten für die Volkswagen Belegschaft, auch durch gemeinschaftliche Aktionen, einen wertvollen Beitrag zur Identifikation am jeweiligen Standort. Am Unternehmensstammsitz in Wolfsburg steht Volkswagen bereits seit der Vereinsgründung 1945 an der Seite des VfL Wolfsburg, daneben existiert die Partnerschaft mit dem Amateur-Club Lupo Martini Wolfsburg.

Von Steffen Schmidt