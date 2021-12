Frohe Weihnachten: So feiern ganz besondere Volkswagen-Mitarbeiter 

Wolfsburg

Weihnachten ist für die meisten Menschen ein Fest der Familie. So auch für die weltweite Volkswagen-Familie. AZ/WAZ hat einige besonders interessante VW-Beschäftigte gefragt, wie sie in diesem Jahr Weihnachten feiern – und einige überraschende Antworten bekommen.

Alexander Faust sieht eine Familie nach zweieinhalb Jahren wieder

So arbeitet der Emdener Alexander Faust (46) seit September 2019 für Volkswagen in Chattanooga als Leiter Serienplanung Karosserie. Gemeinsam mit Ehefrau Carmen (48) und Stiefsohn Maverick Greifenberger (18) ist er „endlich mal wieder“ nach Deutschland geflogen, um hier im Familienkreis Weihnachten zu feiern. Frühere Flüge seien coronabedingt nicht möglich gewesen.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Apropos Corona: Wegen der hierzulande geltenden Bestimmungen muss sich die Familie aufteilen: Carmen Faust feiert mit ihren beiden Söhne Maverick und Marvin (23) in Wolfsburg, Alexander Faust fährt zu seiner Familie nach Emden: „Wir haben uns ja zweieinhalb Jahre lang nicht gesehen.“ Er freue sich auf ein typisch ruhiges deutsches Weihnachtsfest mit der Familie, denn: „In Amerika ist Weihnachten seit Wochen allgegenwärtig, selbst in der Schule“, berichtet Maverick Greifenberger. Das sei ihm doch etwas „too much“. Typisch deutsch ist auch das Weihnachtsessen: Gans, Klöße und Rotkohl.

Hassan Bedzoro feiert mit seiner Familie in Kenia

Auch der Kenianer Hassan Bedzoro von den VW Besucherdiensten feiert Weihnachten im Kreise seiner Familie – und fliegt samt Frau und Kindern über die Feiertage nach Kenia. Er als Moslem feiere Weihnachten natürlich nicht im herkömmlichen, christlichen Sinne: „Aber ein Teil meiner Familie ist christlich – und wir wollen natürlich gemeinsam feiern“, sagt er. Man gehe gemeinsam in die Kirche und esse auch gemeinsam. „Wir sind eine sehr tolerante Familie“, sagt er. Und lacht. Hauptsache, die Familie sei beisammen und feiere gemeinsam. Zumal die christliche und die muslimische Religion viele Gemeinsamkeiten hätten: „Im Prinzip meinen wir in vielen Dingen dasselbe.“

Sie feiert „eingedeutscht“ Weihnachten: Caixia Yang-Horak mit ihren Kindern Ignes und Isabel Horak. Quelle: privat

Seine Kollegin Caixia Yang-Horak (51) ist zwar gebürtige Chinesin, aber in Sachen Weihnachten „schon lange eingedeutscht“, sagt sie und lacht. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet, hat zwei Kinder und ist Christin. Natürlich werde die Wohnung samt Baum weihnachtlich geschmückt und an Heiligabend gebe es „natürlich Gans, Rotkohl und Klöße“ zu essen. An den anderen Tagen gebe es auch mal „chinesische Küche“. Aber auch der Kirchenbesuch sei ihr wichtig: „In der Stadtmission gibt es eine Gruppe von christlichen Chinesen, die sich regelmäßig trifft. Da bin ich aktiv.“

Sie feiert pragmatisch Weihnachten: Mouna Dhaoui mit Töchterchen Minas. Quelle: privat

Mouna Dhaoui feiert „ganz pragmatisch“

Ihre tunesische Kollegin Mouna Dhaoui (36) feiert auch Weihnachten, „aber ohne einen religiösen Hintergrund“, betont sie. Weihnachten zu feiern sei für sie in Deutschland „einfach zur Tradition geworden“. Auch sie schmücke mit Freunden oder Familie einen Weihnachtsbaum.“ Und natürlich bekommen unsere Kinder Geschenke“, sagt sie. Sie genieße Weihnachten als ein Fest, an dem Familie und Freunde zusammenkommen, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.

In diesem Jahr feiert sie bei ihrer Schwester – „aber ganz pragmatisch“, sagt sie und lacht. „Ein besonderes Essen beispielsweise gibt es nicht. Wir bestellen uns etwas.“ Und schmunzelt: „Mein Mann hat einen Pizza-Bringdienst...“

Von Carsten Bischof