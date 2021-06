Wolfsburg

Die Autostadt hat ihre 2000 Mitarbeiter neu eingekleidet. Statt in dunkelblauer Uniform empfangen die Beschäftigten ihre Besucher ab diesem Wochenende in einem Mix aus verschiedenen Blautönen und unterschiedlichen Kleidungsstücken. „Die neue Dienstkleidung steht für einen Aufbruch, nicht nur optisch“, betont der neue Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus. Die Autostadt arbeite aktuell an einer neuen Strategie – die sportlich-frische Dienstkleidung sei Teil dieser Neuausrichtung. Sie umfasst immerhin 150 000 Teile aus 250 000 Metern Stoff.

Individuelles Outfit statt Einheitsuniform

Wirklich beliebt war die jetzige Dienstkleidung bei den Beschäftigten nicht, intern wurde sie „Schaffneruniform“ genannt. Vor allem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Modelmaße hätten sich nicht sonderlich wohl gefühlt, gibt Verena Haase zu. Sie ist Fachleiterin Bekleidungsservice in der Autostadt und kennt qua Amt jeden Autostadt-Beschäftigten persönlich. Auch auf die einzelnen Jahreszeiten sei die bisherige Kleidung nicht perfekt abgestimmt gewesen: „Im Sommer dieses Sakko zu tragen kam einer Strafe Gottes gleich“, scherzt Armin Maus. Im Winter hätten die Mitarbeiter an der Fußgängerbrücke zum Phaeno gefroren.

Die Autostadt stattet ihre 2000 Mitarbeitenden mit neuer Dienstkleidung und neues Accessoires aus.

„Damit ist jetzt Schluss“, verspricht Michael Jeffreys vom Corporate-Fashion-Unternehmen Jeffreys GmbH – eine auf Dienstkleidung spezialisierte Firma. Seine Maxime war: „Keine Uniformen mehr.“ Zweite Maxime: Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Autostadt-Mitarbeiter sollten ihre Kleidungsstücke fröhlich kombinieren können: T-Shirts, Hemden, Blusen, Hosen, Sakkos, Poloshirts, Parka, weiße Sneaker mit orangen Akzenten – „jede Mitarbeiter soll sich jeden Tag individuell kleiden können und sich in seiner Dienstkleidung wohlfühlen“, ergänzt Designerin Birgit Martin.

Fünf Jahre von der ersten Idee bis zur Präsentation

Fünf Jahre lang habe es gedauert von der ersten Idee bis zur Präsentation an diesem Wochenende, sagt Verena Haase. Rund 100 Beschäftigte aus allen Unternehmensteilen mussten immer wieder Prototypen testen: Ist der Parka auf der Brücke wirklich warm und winddicht? Ist das Poloshirt im Hochsommer im Park atmungsaktiv genug? Sind Hosen, Röcke und Kleider im täglichen Einsatz in Büro, Shop und MoviVersum bequem genug? Ist das Sakko für den Geschäftstermin elegant genug? Wie fühlen sich die Füße nach einem Park-Tag in den Sneakers an?

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen: ein besonderer Kollektionsumfang und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Teile, die sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch ganz dem persönlichen Stil angepasst werden können“, betont Stella Köhler, Leiterin des Personalmanagements. Jeder Mitarbeitende kann jetzt zwischen 15 und 20 Teilen wählen. Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus lächelt: „Jetzt sind wir gespannt, wie der neue Look bei den Besuchern ankommt...“

Von Carsten Bischof