Freude bei Volkswagen: Joint Venture von Sitech und Brose kann starten

Bei Sitech fertigen mehr als 5 200 Mitarbeiter an sechs Fertigungsstätten in Deutschland, Polen und China Sitzgarnituren und Sitzstruktur-Komponenten. Die Lieferung der Sitze und Bauteile erfolgt direkt an die Produktionslinien. Zudem sind mehr als 200 Ingenieure mit der Entwicklung neuer Produkte beschäftigt. Dabei decken sie das gesamte Entwicklungsspektrum ab: Von der Vorentwicklung über den Prototypenbau bis zur Serienbetreuung. Die Sitech Sitztechnik GmbH ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen AG.

Brose ist der viertgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Jeder zweite Neuwagen weltweit ist mit mindestens einem Brose-Produkt ausgestattet. Die intelligenten Lösungen des Unternehmens für den Fahrzeugzugang und Innenraum sorgen für mehr Komfort und Flexibilität. Innovative Konzepte für Thermalmanagement erhöhen die Effizienz und tragen zu Umwelt- und Klimaschutz bei. Das Systemverständnis von Brose ermöglicht neue Funktionen bei Fahrzeugen aller Art – ob auf vier oder auf zwei Rädern. Rund 25 000 Mitarbeiter an 65 Standorten in 24 Ländern erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.

Weltweit entwickeln, produzieren und vermarkten etwa 8.000 Mitarbeiter an 24 Standorten in 12 Ländern Sitzstrukturen und -komponenten. Im Geschäftsbereich Interieur arbeiten 650 Ingenieure und Techniker in Europa, den USA und China an Sitzsystemen sowie Verstellungen für den Fahrzeuginnenraum. Zu den Kunden gehören mehr als 50 Automobilhersteller.