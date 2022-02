Frank Patta zur VW-Betriebsratswahl: „Keine Zeit für Schlammschlachten“

Wolfsburg

Jetzt wird der Betriebsrats-Wahlkampf bei Volkswagen (Mitte März) richtig schmutzig: Die IG Metall-Geschäftsführung hat Frank Patta („Die Andere Liste“) jetzt „giftiges, populistisches und asoziales“ Verhalten vorgeworfen. Pattas Liste und die Liste „Wir für Euch“ weisen die Vorwürfe zurück und werfen der IG Metall vor, sich nicht an die von ihr selbst immer wieder geforderten Regeln zu halten.

Patta fordert eine „transparente Information“ im Betriebsrat

Das Kuriose an der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht: Alle Beteiligten sind mehr oder weniger langjährige Mitglieder der IG Metall. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht wieder einmal der frühere hohe IG Metall- und VW-Betriebsratsfunktionär Frank Patta. Das Mitglied des VW-Betriebsrates hatte im Streit um die Streichung von Nachtschichten im Wolfsburger Stammwerk die Betriebsratsspitze scharf attackiert: „Im Betriebsratsgremium hat es (...) weder eine transparente und faktenbasierte Information, noch eine entsprechende Diskussion gegeben.“

VW will Nachtschichten im Stammwerk streichen: Dieses Vorhaben löst heftige Diskussionen bei den Betriebsratswahlkämpfern aus. Quelle: Boris Baschin

Pattas Meinung: Statt der Streichung von Nachtschichten zuzustimmen, solle der von der IG Metall dominierte Betriebsrat lieber dafür kämpfen, dass in Wolfsburg die von der Unternehmensführung mehrfach zugesagte Menge an Autos gebaut werde – die Auftragsbücher etwa für den Golf seien voll. Zudem könne man in Wolfsburg weitere Modelle anderer Konzernmarken bauen – etwa den Skoda Kamiq. Auch Pattas Meinung zum Bonus ist eindeutig: Wenn Volkswagen wichtige Halbleiter an andere Konzernmarken weiterleite und dabei VW-Beschäftigte benachteilige, müssten die VW-Beschäftigen auch einen Konzernbonus bekommen.

„Keine Zeit für Schlammschlachten“

Ein weiteres Anliegen: Die VW-Beschäftigten müssten endlich Klarheit über das Projekt „Trinity“ bekommen: Bedeute „Trinity“ eine „Grünheidisierung der VW-Kultur“? Patta wörtlich: „Die Leute wollen Klarheit, was hier entschieden wird und warum diese Entscheidungen getroffen werden. Und nicht erst nach der Betriebsratswahl!“ Es gebe aktuell so viele „elementare Themen“ bei Volkswagen: „Lasst uns diese Themen gemeinsam angehen und gemeinsam mit der Belegschaft lösen. Wir haben keine Zeit für Schlammschlachten.“

Die Liste „Wir für Euch“ wirft der IG Metall-Geschäftsführung ein fehlendes Demokratie-Verständnis vor: „Wir von der WfE sind entsetzt darüber, wie die Wolfsburger IGM-Spitze mit demokratischen Wettbewerbern umgeht und sie als Hetzer, Spalter und Asoziale in den Medien bezeichnet. (...) Wir distanzieren uns deshalb auf das Entschiedenste von einem derartigen Niveau und dem Versuch der Wolfsburger IGM-Spitze, die Belegschaft bei Volkswagen zwischen angeblich guten und schlechten Metallern zu polarisieren“, sagt Listenführer Michael Maginski. Damit nicht genug: „Die IGM muss lernen, dass der Betriebsrat nicht die IGM ist. Der Betriebsrat muss die Interessen aller vertreten“, so Maginski.

Viel Kritik an der IG Metall

Hintergrund der Auseinandersetzung: Im Vorfeld der Betriebsratswahl bei Volkswagen (ab 14. März) haben mehrere Listen die von der IG Metall dominierte Betriebsratsspitze Daniela Cavallo und Gerardo Scarpino wegen „Intransparenz“ kritisiert. Statt Themen im gesamten Betriebsrat zu diskutieren und Entscheidungen gemeinsam vorzubereiten, gebe es zu viele Hinterzimmergespräche hinter verschlossenen Türen mit der Unternehmensführung und Betriebsräte erster, zweiter und dritter Klasse.

Sie stehen in der Kritik: Die Betriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo und ihr Stellvertreter Gerardo Scarpino. Quelle: Betriebsrat

Die Wolfsburger IG Metall präsentiert sich – nicht zuletzt wegen der internen Konkurrenz – zunehmend dünnhäutig: Es gebe nur „eine IG Metall-Liste“ bei der Betriebsratswahl, betonte die Geschäftsführung. Intern gab es Vorwürfe, man würde IGM-Kandidaten, die auf anderen Listen kandidieren, im Berufsalltag kaltstellen und bedrohen. Unlängst wurden Plakate von „Wir für Euch“ mit IG Metall-Plakaten überklebt. Der bisherige Höhepunkt ist der Dauerstreit mit und über Frank Patta.

Skoda-Gewerkschafts-Chef stärkt IG Metall den Rücken

Rückenwind bekommt die IG Metall jetzt von Skoda-Gewerkschafts-Chef Jaroslav Povsik, der bei einem Besuch offen für eine Unterstützung der IG Metall-Liste 4 bei der Betriebsratswahl warb: „Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Nationalistische Lösungen sorgen nur für Spaltung – und das ist nicht im Sinne der seit Jahren gelebten Solidarität im Konzern.“

IGM-Geschäftsführer Flavio Benites legte nach: „Gegen nationalistische und polemische Parolen müssen wir gemeinsame Lösungen finden. Auch die Herausforderungen der Digitalisierung und Transformation der Automobilindustrie können wir nur gemeinsam bewältigen.“

Von Carsten Bischof