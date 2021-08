Franco Garippo: Volkswagens dienstältester Betriebsrat tritt nicht mehr an

Kästorf

Ja, er tut es wirklich: Francescantonio Garippo denkt über Ruhestand nach. Er ist 63 Jahre alt und tritt bei den Betriebsratswahlen 2022 nicht mehr an. Seit 37 Jahren ist er bei Volkswagen für die Arbeit als Betriebsrat freigestellt – so lange, wie kein anderer. Dabei hätte seine berufliche Laufbahn auch ganz anders laufen können...

Franco Garippo hätte auch eine Bremer Eisdiele übernehmen können...

„Stimmt“, sagt Garippo. Und lacht: Geboren in Palomonte in Süditalien kam er 1967 mit seiner Familie nach Wolfsburg. „Mein Vater war schon seit 1958 hier und arbeitete in einer Ziegelei.“ Ab der dritten Klasse besuchte Francescantonio Garippo die damalige Schillerschule und machte einen Hauptschulabschluss. Nach der Berufsschule ging er nach Bremen und arbeitete in einer Eisdiele: „Ich habe toll verdient“, sagt er heute. „Und Volkswagen war zu der Zeit fast pleite.“

Doch Garippo übernahm damals nicht die Eisdiele in Bremen, sondern blieb doch in Wolfsburg: „1976 suchte VW Leute für die Golf-Produktion in Halle 12...“ Damals war er gerade 18 Jahre alt und fing kurze Zeit später mit der Gewerkschaftsarbeit an: „Damals gab es mehr Konflikte zwischen Deutschen und Italienern – ich habe mich von Anfang an in der IG Metall engagiert.“ Integration war damals ein Fremdwort.

1984 war er der jüngste Betriebsrat bei Volkswagen

Mit 23 Jahren wurde er zum Vertrauensmann gewählt, machet neben der Arbeit eine Ausbildung im Mechanikerhandwerk. Mit 26 Jahren wird zum Betriebsrat gewählt: „Ich war der jüngste Betriebsrat – alle anderen waren 20 Jahre älter“, sagt er. Das war 1984. Schon damals habe er gemerkt: „Es macht mir Spaß, mich für andere Leute einzusetzen.“

Aber die Betriebsratsarbeit bereitete ihm auch schlaflose Nächte: „Wenn ein Kollege, der entlassen werden soll, dich um Hilfe bittet, gehst du nicht einfach so nach Hause“, betont der 63-Jährige. Erst als der Kollege und Familienvater doch bleiben darf, schlief er wieder besser. Ganz mies schlief er, als Volkswagen in den 1990er Jahren in Wolfsburg 30 000 Mitarbeiter entlassen wollte. „Gemeinsam mit dem damaligen Betriebsrats-Chef Klaus Volkert haben wir die 28,8 Stunden-Woche durchgesetzt, niemand wurde entlassen.“ Auch das Tarif-Modell „5000 mal 5000“ für die Touran-Fertigung sei ein großer Erfolg gewesen und habe Arbeitsplätze geschaffen, sagt Garippo.

Bei Volkswagen löst man Probleme gemeinsam

Diese drei Beispiele zeigen für ihn exemplarisch, wie erfolgreiche Betriebsratsarbeit bei Volkswagen funktioniert: „Bei VW lösen Geschäftsführung und Betriebsrat Probleme gemeinsam. Wir haben in all den Jahren immer gemeinsame Lösungen gefunden.“ Aber nicht nur darin liege die besondere Rolle von Betriebsräten: „Wir sind Priester und Rechtsanwalt in einer Person“, scherzt Francescantonio Garippo. Und wird dann ernst: „Die Menschen vertrauen uns – wir sind deren Vertrauensleute im Wortsinn.“ Und an diesem Punkt, so Garippo, werde „der Beruf zur Berufung“. Manche Dinge müsse man einfach mit Spaß und Leidenschaft machen – aber das könne man nicht lernen.

Aber man trage als Betriebsrat deswegen auch eine große Verantwortung – der Klaus Volkert in der Korruptionsaffäre nicht gerecht geworden sei: „Ich war natürlich enttäuscht, ich hätte mir so eine Affäre niemals vorstellen können.“ Ein Betriebsrat müsse auch Vorbild sein.

„Die Transformation wird kein Spaziergang“

Aktuell ist der Betriebsrat von Volkswagen wieder gefordert, der Konzern steckt mitten in einer großen Transformation hin zum Mobilitätsanbieter: „Das wird kein Spaziergang“, sagt Garippo nachdenklich. „Aber ich mache mir keine Sorgen.“ Er vertraue der neuen Betriebsrats-Vorsitzenden Daniela Cavallo. Auch wenn er selbst ihrem Team in kommenden Jahr nicht mehr angehören wird...

