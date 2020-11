Förderprogramm für Wallboxen: Zuhause laden wird günstiger

Wolfsburg/Berlin

Käufer und Fahrer von Elektroautos gucken derzeit vor allem auf ein Datum: Am 24. November öffnet das Zuschussportal der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) das Förderprogramm 440. Damit zündet die nächste Förderstufe der Bundesregierung beim Thema Elektromobilität, denn private Ladesäulen – so genannte Wallboxen – werden dann mit 900 Euro gefördert. Das klingt vielversprechend, zumal Kauf und Installation einer Wallbox zusammen schnell 1500 Euro und mehr kosten. 900 Euro sind da eine stattliche Rückvergütung. Doch ist das Programm der KfW tatsächlich so einfach? Wird jede Wallbox gefördert?

Die Volkswagen Tochter Elli vermeldete Anfang November stolz „Käufer des ID. Charger erhalten Wallbox-Förderung – Zuständige Behörden bestätigen offiziell die Förderung der Versionen ID. Charger Connect und Pro“. Wer daraus eine Meldung macht, der hat offensichtlich gezittert. Tatsächlich wurden Hersteller und Montageunternehmen wochenlang im Unklaren gelassen, welche Geräte am Ende unter die Förderrichtlinie 440 fallen und welche nicht.

Wallbox-Kunden warte mit Kauf auf die Förderung

„Mit der Pressekonferenz von Verkehrsminister Scheuer am 6. Oktober hat sich für Betriebe wie uns aber auch für alle Hersteller und Vertriebe von Wallboxen die Welt komplett gedreht. Angebotsanfragen auf allen Kanälen aber ein deutlicher Rückgang bei Bestellungen und Montagen, denn Geld vom Staat bekommt nur, wer nach dem 24. November bestellt – und auch dann nicht jeder“, erklärt Markus Schuchardt von der Firma CUBOS, die in der Region Wolfsburg Wallboxen aller Hersteller montieren.

Ladestation für zuhause: Der ID. Charger von VW kostet rund 400 Euro und betankt ein Elektroauto mit bis zu 11 KW. Quelle: Volkswagen AG

Bei aller Kritik an Details des Förderprogramms zeigt sich Thorsten Nicklaß, Geschäftsführer von Elli, dennoch zufrieden: „Das Förderprogramm kommt genau zur richtigen Zeit, denn der Markthochlauf der Elektromobilität ist im vollen Gange. Was Kunden beachten müssen: Neben einer vernetzten Wallbox müssen sie auch die Installation durch einen Fachbetrieb und den Bezug von Ökostrom nachweisen. Bei Elli bekommen sie das alles aus einer Hand.“

Tatsächlich gehören ID.3 und e-up! aber auch Audi e-tron und zahlreiche Hybridfahrzeuge insbesondere hier in der Region immer mehr zum Alltag im Straßenbild. Die Dienstwagen-Novelle von Konzernchef Herbert Diess hat den Prozess maßgeblich beflügelt. Aktuell prägnant sind aber auch die großflächigen blauen Plakate der Stadtwerketochter LSW, die mit ihrer eigenen Wallbox und den zugehörigen Stromtarifen auf der Welle der E-Mobilität surfen will.

Nicht alle Wallboxen werden gefördert

Gerade die LSW-Wallbox – übrigens identisch mit dem ADAC-Testsieger „ Heidelberg Wallbox Home Eco“ – ist aber nicht förderfähig. „ CUBOS ist mit der LSW im engen Austausch und auch auf der Liste der Partnerinstallateure geführt. Die Wallboxen von Heidelberg sind sehr robuste Produkte. Ein Umschwenken der LSW auf das zwar teurere aber förderfähige Modell Energy Control hätte noch einen weiteren entscheidenden Vorteil, nämlich das so genannte Überschussladen“, erklärt Schuchardt.

So läuft die Förderung Gefördert werden der Kauf und die Installation von Wallboxen mit 11 kW, die ausschließlich privat genutzt werden und nicht öffentlich zugänglich sind. Ferner müssen diese Wallboxen komplett mit Ökostrom betrieben werden und über eine digitale, bidirektionale Kommunikationsschnittstelle verfügen, die in letzter Konsequenz die Steuerung der Ladestation durch den jeweiligen Netzbetreiber zulässt. Kauf und Montagebeauftragung dürfen erst nach Antragsbewilligung erfolgen. Anträge können ab dem 24. November gestellt werden. Nicht gefördert werden Kauf und Installation von einfachen Wallboxen ohne Schnittstelle oder mit einer anderen Leistung als 11kW oder mobile Geräte sowie Installationen an Ferienhäusern, -wohnungen oder an noch nicht bezogenen Neubauten. Weitere Informationen auf www.kfw.de unter dem Stichwort 440. Dort ist auch eine Liste aller förderfähigen Wallboxen hinterlegt.

Hierbei wird Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage direkt per Wallbox ins Auto gespeist. Normalerweise wird überschüssiger Solarstrom gegen eine geringe Vergütung ins Netz gespeist und das Elektroauto zum „Normaltarif“ mit Strom aus dem Netz geladen. Genau in solchen Lösungen sieht Schuchardt die Zukunft. „Das Gesamtsystem sauber und individuell zu dimensionieren – möglichst sogar mit Solarplatten auf dem Dach –, ist sehr komplex. Aber nur so können der Ausbau der private Ladeinfrastruktur, die E-Mobilität und die Energiewende Hand in Hand gehen.“

Schlussendlich zeigt sich auch Schuchardt milde: „Eine staatliche Förderung kann es nicht allen recht machen. Wer seinen Tesla oder seine Zoe zuhause mit 22 kW laden will oder eigentlich nur eine schnelle, große Steckdose für sein E-Fahrzeug in der Garage wünscht, der fällt bei der aktuellen KFW-Förderung durchs Raster. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass solche Systeme unterm Strich teurer sein müssen.“

Von Steffen Schmidt