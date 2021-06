Flüchtlingshilfe: VW hat bisher über 6000 Menschen erreicht

Wolfsburg

Nach sechs Jahren intensiver Geflüchteten-Arbeit hat die Volkswagen Konzern Flüchtlingshilfe eine erfolgreiche Zwischenbilanz gezogen. In zahlreichen Einzelmaßnahmen und Programmen haben die Aktivitäten mehr als 6000 Geflüchtete erreicht, wie die Volkswagen AG zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni mitteilte.

Mehr als 2500 geflüchteten Frauen und Männern hat Volkswagen in Qualifizierungen und Maßnahmen der beruflichen Integration Zugangswege in den Arbeitsmarkt aufgezeigt. Das finanzielle Engagement des Konzerns für die Flüchtlingshilfe beläuft sich bisher auf mehr als 7,5 Millionen Euro, davon rund 3,5 Millionen Euro als direkte Spenden an Organisationen und über 4 Millionen Euro für Projekte, Standorte und mehr.

Beschäftigten-Engagement reicht von Mentoring bis zur Seenotrettung

Der Leiter der Konzern Flüchtlingshilfe, Dr. Thymian Bussemer, fasst den Einsatz der Volkswagen AG zusammen: „Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist Kern der Unternehmenskultur. Vor diesem Hintergrund leisten wir seit Herbst 2015 bei der Nothilfe und Integration von Geflüchteten unseren Beitrag. Anfänglich lag der Fokus des Handelns von Volkswagen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Soforthilfe. Inzwischen sieht Volkswagen den größten Handlungsbedarf in den Bereichen Ausbildungsfähigkeit und berufliche Integration. Mittlerweile werden die ersten Programmteilnehmer erfolgreich bei Volkswagen übernommen und leisten ihren Beitrag in unserem Unternehmen.“

Mehrere Hundert Beschäftigte der Volkswagen AG haben sich außerdem ehrenamtlich an der Unterstützung Geflüchteter beteiligt. Dabei reicht die Spanne der ehrenamtlichen Hilfen von Mentorships über die Begleitung bei Behördengängen bis zur Mittelmeer-Seenotrettung und Hilfe in Flüchtlingscamps.

„Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen in der Volkswagen AG ist seit jeher in verschiedenen sozialen Projekten tief verankert. Mit der Etablierung der Konzern Flüchtlingshilfe vor sechs Jahren spürten wir erneut eine große Bereitschaft zur Solidarität. Die vielfältigen Projekte leisten bis heute einen wichtigen Beitrag. Gemeinsam stehen wir für Solidarität mit Geflüchteten“, sagt Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo.

Von der Redaktion