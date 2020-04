Finanziell abgesichert auf Weltreise: Der neue Tarifvertrag machts möglich

Wolfsburg/Braunschweig

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nimmt heutzutage einen immer größeren Stellenwert ein. Beweis dafür ist, wieviele VW-Mitarbeiter mittlerweile von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre tarifliche Sonderzahlung in zusätzliche freie Tage umzuwandeln. Im frisch gebackenen Tarifvertrag wurde diese Option einem noch größeren Teil der Belegschaft zugänglich gemacht. Noch interessanter aber: Unter dem Namen „Meine Auszeit“ haben sich der Betriebsrat und Volkswagen auf ein neues Sabbatical-Modell für die Belegschaft geeinigt.

Finanziell abgesichert eine Weltreise machen? Ein anderes größeres Projekt angehen oder sich einfach ein bisschen um den Nachwuchs kümmern? Das neue Auszeit-Modell macht dies möglich. Bis zu sechs Monate können sich VW-Mitarbeiter unter Weiterzahlung von 75 Prozent des Bruttolohns voll und ganz anderen Dingen als der Arbeit widmen. Nach der persönlichen Auszeit zahlen sie Volkswagen dies mit monatlich 25 Prozent ihres Gehalts zurück. Im Prinzip entstehen so niemandem Verluste.

Modell stammt von den VW Finanzdienstleistungen

Entstanden ist das Modell übrigens ursprünglich bei der Volkswagen Financial Service (FSAG), wo es auch schon seit Jahresanfang gelebt wird. Die Betriebsratsvorsitzende Simone Mahler hat das Projekt dort vorangetrieben und am Ende erfolgreich durchgesetzt. „Wir haben eine Pilotvereinbarung für eine befristete berufliche Auszeit erarbeitet, und tatsächlich geht das auf unsere Forderung aus 2016 zurück“, berichtet sie.

Mitarbeiter haben sich Auszeit verstärkt gewünscht

Es habe immer wieder den Wunsch unter den Mitarbeitern nach mehr zeitlicher Flexibilität für Pflege, Familie, Ehrenamt, längere Reisen oder einfach der Hängematte gegeben. Mahler: „Die persönlichen Gründe sind da sehr verschieden und haben sicher alle ihre Berechtigung. Seit 1. Januar gibt es nun bei uns die Möglichkeit, eine Auszeit mit mindestens drei Monaten Vorlaufzeit zu beantragen, bei Pflege kann die Ankündigungszeit kürzer sein.“ Die Auszeit selbst kann zwischen drei und sechs Monaten dauern. „Ziemlich genial“ findet Mahler das Fianzierungsmodell: „Das Unternehmen geht in Vorleistung und der Kollege zahlt dann später den Vorschuss schrittweise zurück.“

Das ist das neue Sabbatical-Modell In der Fachsprache heißt die Auszeit „Lebensphasenorientiertes Wertguthabenkonto“, andere sprechen von Sabbatical. Eine Pilotphase über zwei Jahre startet ab 1. Januar 2021. Für Beschäftigte besteht ab dann die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, ohne vorher Zeit auf einem Konto angespart zu haben. Während der Auszeit, die bis zu sechs Monaten betragen kann, erhält der Anspruchnehmer weiter 75 Prozent seines Bruttogehalts. Dieses zahlt er nach der Auszeit mit monatlich 25 Prozent seines Gehalts zurück. Genutzt werden kann die Auszeit beispielsweise für Weiterbildung, Pflege, Familie oder einfach für eine längere Reise.Einzelheiten wie Freistellungszweck oder Anspruchsberechtigung werden in einer Gesamtbetriebsvereinbarung geregelt.

Bei der FSAG kommt das Modell gut an. Mahler: „Die Kollegen waren begeistert, wir haben super viel positives Feedback für unsere Arbeit bekommen. Zusammengefasst wird die Pilotvereinbarung ‚Meine Auszeit‘ als starkes Angebot zu super Konditionen wahrgenommen.“ Seit dem 1. Januar können Anträge gestellt werden, bisher haben das 30 Kollegen genutzt. „Ehrlich gesagt denke ich, dass ohne Corona wahrscheinlich noch mehr Kollegen einen Auszeit-Antrag gestellt hätten“, glaubt Mahler.

Stärkt das Modell die Motivation?

Erste Erfahrungsberichte von Kollegen trudeln in den kommenden Wochen ein. „Dann werden wir genau schauen, wie gut das Angebot in der Umsetzung funktioniert, und ob wir die Regelungen nochmal anfassen müssen“, so Mahler. Sie persönlich ist allerdings davon überzeugt, dass das neue Angebot eine Chance ist, dass Mitarbeiter noch motivierter und kraftvoller auftreten. Mahler: „Wir brauchen Leute, die sich voll einsetzen und mit Spaß dabei sind. Da kann eine Auszeit genau das Richtige sein.“

